Ciencia y tecnologíaComunidadNoticias

Madrid formará a la ciudadanía en Gemini, la Inteligencia Artificial de Google

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid va a formar a los madrileños en el uso de Gemini, la Inteligencia Artificial desarrollada por Google, a través de un curso gratuito de introducción a esta tecnología, con el objetivo es acercar la IA a la ciudadanía y mostrar su utilidad práctica tanto en el día a día como en el ámbito laboral. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado hoy esta iniciativa junto a representantes de la compañía tecnológica, en un acto celebrado en el Centro Digitaliza Madrid.

Con esta formación, cualquier persona podrá familiarizarse con esta herramienta, aprendiendo a usarla como un asistente versátil que optimiza el tiempo personal y profesional, ya que es capaz de redactar correos, resumir textos largos, organizar calendarios, encontrar la mejor ruta para llegar a un sitio, o buscar y reproducir vídeos en Internet.

Además, es útil como apoyo en la educación personalizada, adaptando el contenido a las necesidades de cada alumno, o para analizar datos de salud y bienestar, detectando patrones y ofreciendo a los profesionales diferentes recomendaciones de forma individualizada. Asimismo, permite generar imágenes o diseñar presentaciones de forma más creativa y eficiente, aprovechando al máximo esta tecnología.

Igualmente, el curso incluye un bloque sobre el uso responsable y seguro de la IA, con contenidos dedicados a la privacidad de datos, la legislación vigente en esta materia y la detección de sesgos algorítmicos.

“En la Comunidad de Madrid apostamos por un uso de la IA como complemento a las capacidades humanas. Puede transformar sectores como la Sanidad o el Medio Ambiente gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en segundos, pero también facilita el día a día, liberando tiempo para tareas de mayor valor añadido”, ha señalado López-Valverde.

Esta formación se imparte a través de la plataforma Madrid Aula Digital y está abierta de forma gratuita a cualquier ciudadano que quiera dar sus primeros pasos en el mundo de la IA.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Detenidos dos jóvenes en Madrid por drogar, violar...

Las fiestas de La Ventilla 2025 llegan a...

Almeida anuncia el próximo inicio de las obras...

Madrid abre inscripciones para las actividades de otoño...

Madrid pide tomar medidas preventivas ante el riesgo...

Cibeles da la bienvenida a Meritxell Tizón (PSOE)...

La NFL de fútbol americano desembarca en Madrid...

Regresa la Oktoberfest Vallecana con pasacalles, rock, música...

Piden 13 años de cárcel para un profesor...

El motorista fallecido el sábado era agente de...

Comentarios