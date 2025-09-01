Almeida regresa al frente del Ayuntamiento de Madrid tras su paternidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha regresado este lunes, 1 de septiembre, tras 6 semanas de permiso por paternidad y ha subrayado la «solidez de la gestión municipal» demostrada durante su ausencia. Así lo ha afirmado durante una reunión con el equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido lugar en la Casa de la Villa.

Almeida ha asegurado que Madrid atraviesa «un momento extraordinario» y ha llamado a su equipo a estar a la altura del reto, porque “el trabajo del equipo debe ser igual de extraordinario”, a la vez que ha subrayado que “tenemos que responder a lo que los madrileños exigen y merecen”.

El alcalde ha hecho un balance “muy satisfactorio” del trabajo realizado desde que tomó posesión del cargo en junio de 2023. De esta manera, ha destacado el alto grado de cumplimiento del programa de Gobierno 2023/2027.

“Entre todos vamos a construir una ciudad mejor”, ha aseverado, al tiempo que ha señalado que comienza una etapa apasionante, marcada por las grandes infraestructuras ya en marcha, nuevos retos en sostenibilidad, movilidad y convivencia, así como el compromiso de mantener el crecimiento económico, turístico y cultural de la ciudad.

Almeida ha concluido con la premisa de que desde el Ayuntamiento «se va a seguir trabajando con la misma autoexigencia como se ha venido trabajando por una ciudad mejor».