Muere un motorista arrollado por un coche en la A-5 (Madrid)

Un hombre de unos 40 años de edad ha muerto esta mañana de sábado, 6 de septiembre, tras ser arrollado por un turismo cuando circulaba con su moto por la carretera A-5 en la zona de obras de Campamento, en el distrito madrileño de Latina.
Los hechos han ocurrido pasadas las 7 de la mañana de este sábado en la carretera A-5, sentido entrada a Madrid, a la altura del cruce con la calle de Illescas, en plenas obras de soterramiento. En circunstancias que aún se investigan, un coche ha alcanzado por detrás a una motocicleta, siendo su piloto arrollado y quedando atrapado debajo del primero.
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a la víctima. Sanitarios en una ambulancia básica del SUMMA 112 que se han encontrado el accidente han dado aviso a una UVI de sus compañeros, que a su llegada tan solo han podido certificar el fallecimiento del motorista por la gravedad de sus lesiones.
Como consecuencia de ello, ha sido necesario cortar totalmente la carretera en sentido entrada a Madrid, limitándose el tráfico de salida a un solo carril. Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.
