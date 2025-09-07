El motorista fallecido el sábado era agente de movilidad de Madrid: el que lo arrolló dio positivo en alcohol y drogas

El motorista de 54 años de edad que murió en la mañana de este sábado, 6 de septiembre, tras ser arrollado por un turismo cuando circulaba por la carretera A-5 en la zona de obras de Campamento, en el distrito madrileño de Latina, se dirigía a trabajar como agente de movilidad. El conductor del turismo, de 26 años, dio positivo en alcohol (con una tasa de casi 0,70) y en drogas.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7 de la mañana de este sábado en la carretera A-5, sentido entrada a Madrid, a la altura del cruce con la calle de Illescas, en plenas obras de soterramiento. En circunstancias que aún se investigan, un coche alcanzó por detrás a una motocicleta, siendo su piloto arrollado y quedando atrapado debajo del primero.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la víctima. Sanitarios en una ambulancia básica del SUMMA 112 que se encontraron el accidente dieron aviso a una UVI de sus compañeros, que a su llegada tan solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista por la gravedad de sus lesiones.

Como consecuencia de ello, fue necesario cortar totalmente la carretera en sentido entrada a Madrid, limitándose el tráfico de salida a un solo carril. Agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.

Dado que se trata de una muerte en el camino de casa al trabajo, se considerará como accidente laboral. El fallecido ingresó al Cuerpo de Agentes de Movilidad hace 21 años, en la primera promoción. Por su lado, el conductor del turismo, de 26 años, dio positivo en alcohol (con una tasa de casi 0,70) y en drogas, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial acusado de un presunto delito de homicidio y otro contra la seguridad vial.