La Oficina Verde de Madrid, premio ‘Iniciativa Sostenible’ de COGITIM

El estadio Santiago Bernabéu ha acogido este viernes la Gran Gala de la Ingeniería, donde el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, ha recogido el premio ‘Iniciativa Sostenible’ otorgado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).

El galardón reconoce la labor de la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto pionero en la ciudad que promueve la eficiencia energética y la rehabilitación urbana, impulsando viviendas más sostenibles y saludables. La entrega del premio ha corrido a cargo de la directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Cristina Aparicio Maeztu, en un acto al que también asistieron destacados representantes de COGITIM, entre ellos, el decano, José Antonio Galdón Ruiz, y el vicedecano, Jorge Moreno Mohíno.

González ha expresado su profundo agradecimiento a la vez que ha destacado que “recibir este premio no solo supone un motivo de orgullo, sino también un estímulo para continuar trabajando con ilusión y compromiso por la sostenibilidad, la innovación y la mejora del parque residencial de Madrid”. Además, ha subrayado que los desafíos actuales, como la eficiencia energética, la calidad del aire y la estabilidad económica de los hogares, dependen en gran medida de la capacidad de transformar las ciudades hacia un modelo más sostenible y resiliente.

La Oficina Verde representa un ejemplo claro de este compromiso. Este proyecto no solo busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia energética y la sostenibilidad, sino que también evidencia los beneficios tangibles de las actuaciones de rehabilitación. En dicha oficina, no solo se informa de los beneficios medioambientales por la reducción de gases contaminantes, sino también de los beneficios a nivel de salubridad, de ahorro en la factura energética y de revalorización del inmueble.

Gracias a su labor, se han reducido las emisiones en 25.500 toneladas de CO₂, se ha logrado un ahorro energético de 109 millones de KWh al año, y los hogares que han participado en el Plan Rehabilita han conseguido un ahorro medio de 800 euros anuales en su factura energética.

Asimismo, se ha convertido en un espacio de referencia donde los ciudadanos pueden informarse sobre todas las ayudas públicas disponibles, resolver dudas y encontrar acompañamiento para avanzar hacia viviendas más sostenibles y confortables.

González quiso compartir este reconocimiento con todos los equipos que hacen posible la Oficina Verde, valorando “su esfuerzo, vocación y compromiso diario”. Asimismo, ha dado las gracias a COGITIM no solo por otorgar este premio, sino también por su labor constante en defensa de la profesión y en apoyo a iniciativas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y construyen un futuro más sostenible para Madrid.