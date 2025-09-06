Madrid destinará 53 millones de euros al mantenimiento de 300 km de vías de Metro

La Comunidad de Madrid invertirá 53,6 millones de euros en el mantenimiento de las vías de Metro para reforzar y garantizar la seguridad y mejorar la fiabilidad en la circulación de los trenes. El Consejo de Gobierno, en su reunión de esta semana, ha conocido la adjudicación del contrato para la conservación integral de la superestructura de vía y los elementos de drenaje a lo largo de los 300 kilómetros que recorren la red del suburbano.

El inicio de estos trabajos está previsto en los próximos meses y se prolongarán durante cuatro año. Como en otras ocasiones, para no afectar a los usuarios, las tareas se realizarán en horario nocturno, sin alterar el servicio habitual. La superestructura de via es un elemento fundamental para la circulacón de los trenes y su mantenimiento permite garantizar los niveles y parámetros de seguridad en los desplazamientos, además de mejorar la fiabilidad y durabilidad del estado de la vía e incrementar el confort, calidad y satisfacción del viajero.

La conservación de las infraestructuras es una de las prioridades en la planificación de las acciones de la compañía metropolitana, ya que resulta determinante para reducir el número de incidencias y asegurar una buena experiencia a los más de 715 millones de pasajeros que utilizaron la red en 2024.

A través de contratos como este, el suburbano madrileño pretende centralizar las bases de operación de mantenimiento de vía, mejorando la gestión, la eficiencia de los recursos y facilitando la movilidad de las brigadas y vehículos que participan en estas maniobras. Así, las labores previstas incluyen espacios como túneles, instalaciones auxiliares o grandes estructuras en estaciones.