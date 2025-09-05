Últimas plazas para las categorías inferiores de la XVII Carrera Popular de Tetuán

La Junta Municipal de Tetuán organiza el próximo 28 de septiembre la Carrera Popular de Tetuán, que este año cumple su XVII edición y para la que ya están agotadas las inscripciones para las categorías de adultos. Todavía quedan plazas disponibles para las categorías inferiores de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. ¿Apuntas a los pequeños del distrito a este evento deportivo?

El circuito, íntegramente urbano, recorrerá la calle de Bravo Murillo, en la franja entre la plaza de Castilla y la glorieta de Cuatro Caminos, con salida y meta establecida a la altura de la Junta Municipal de Tetuán, en Bravo Murillo, 357. 10 kilómetros para las categorías de adultos (de 18 años en adelante), kilómetro y medio para las categorías infantil, cadete y juvenil, mientras que los alevines realizarán un recorrido de 900 metros, los benjamines de 600 metros y los prebenjamines de 300 metros.

La carrera de 10 kilómetros empezará a las 9 h, y se establecen diferentes horarios para el resto de las categorías: 11 h para prebenjamín, 11:10 h para benjamín, 11:20 h para alevín, 11:30 para infantil, y 11:40 h para juvenil y cadete. La entrega de trofeos de la categoría de adultos será a partir de las 10:30 h, y los ganadores de las categorías inferiores recibirán los trofeos a partir de las 12 h.

Las inscripciones para todas las categorías son de carácter gratuito y se pueden realizar hasta el 25 de septiembre o hasta agotarse las plazas. La entrega de dorsales será próxima a la zona de meta, desde las 8 h hasta 15 minutos antes del inicio de la correspondiente salida. ¡Os esperamos!