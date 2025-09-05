Madrid acoge este sábado una marcha feminista contra los vientres de alquiler

El centro de Madrid será escenario este sábado, 6 de septiembre, de una marcha simbólica organizada por decenas de organizaciones feministas para mostrar su rechazo al alquiler de vientres y a «cualquier intento de legalizar la explotación reproductiva de las mujeres».

La acción, prevista a partir de las 12:30 horas con salida desde la Plaza del Callao, contará con la participación de mujeres ataviadas con el traje rojo y la cofia blanca característicos de la serie El Cuento de la Criada, una estética que en los últimos años se ha convertido en símbolo de protesta contra las políticas que atentan contra los derechos reproductivos y la autonomía corporal de las mujeres.

Con este acto, los colectivos organizadores buscan escenificar «el riesgo de que las mujeres sean tratadas como meras herramientas de gestación en un contexto donde proliferan discursos que intentan normalizar esta práctica», especialmente a través de eufemismos como la «gestación subrogada altruista» o «solidaria». Según denuncian, estas fórmulas suponen un peligroso intento de blanquear lo que consideran una forma de violencia estructural y explotación de las mujeres más vulnerables.

“La acción consistirá en una marcha en la que numerosas mujeres vestidas todas con el traje rojo similar al de la serie El Cuento de la Criada escenifiquen la pretensión de convertirnos en criadas reproductivas”, indican desde la organización.

La protesta, de carácter simbólico y altamente visual, ha sido concebida para tener un fuerte impacto comunicativo y mediático. Los colectivos convocantes aseguran que se trata de una acción pacífica, «pero contundente, frente a un modelo que mercantiliza los cuerpos de las mujeres bajo una apariencia de elección individual».

Entre las plataformas convocantes de esta marcha feminista en Madrid se encuentran la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Mujeres Progresistas Retiro y Enclave Feminista, apoyadas por Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis y APRAMP.