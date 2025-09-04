Tres nuevas líneas gratuitas de EMT ante el cierre de la 2ª mitad de la Línea 6 de Metro

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) afronta la próxima fase de las obras de la línea 6 de Metro, que tendrá lugar entre el 6 de septiembre y enero de 2026, con una asignación de flota que alcanzará un máximo de 53 autobuses —20 de ellos articulados—. Para dar respuesta a esta nueva fase, EMT Madrid ha previsto un amplio despliegue de recursos humanos y logísticos que da continuidad al dispositivo ya puesto en marcha en la fase anterior de la obra.

En este caso, y para sustituir el servicio prestado por la línea 6 en el tramo este de su recorrido, entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, EMT Madrid ha previsto un amplio operativo de servicios especiales gratuitos para los viajeros: un servicio especial para cubrir el arco este de la línea (entre Legazpi y Moncloa), uno nocturno para cubrir el otro arco de la línea circular (entre Moncloa y Legazpi), una lanzadera entre las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa y, el mantenimiento de recorrido y horario de la línea 180.

El recorrido del servicio especial del arco este (SE6) cuenta, entre ambas cabeceras de línea, con 15 paradas intermedias en cada sentido ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas por obras. Comenzará el 6 de septiembre y contará con una frecuencia de paso en días laborables de 3-4 minutos entre las 6:00 y las 22:00 h; de 3-5 minutos entre las 22:00 y las 00:00 h y, de 5-7 minutos entre esta hora y el fin del servicio. En cuanto al primer y último servicio, el primero se prestará, en sentido Moncloa, a las 6:05 h con salida desde Legazpi, y el recorrido Méndez Álvaro, Sáinz de Baranda, Avenida de América y Guzmán el Bueno; en sentido Legazpi, este primer servicio se prestará a la misma hora desde Moncloa, Guzmán el Bueno, Avenida de América y Sáinz de Baranda. Respecto al último servicio, se prestará a las 2:02 h desde Legazpi y a las 2:04 h desde Moncloa.

Además, EMT Madrid pone también en marcha un servicio especial nocturno (de nombre SEN) en el arco oeste de la línea (entre Moncloa y Legazpi) para cubrir el cierre nocturno anticipado del Metro en ese tramo. Este servicio especial, también gratuito y con una frecuencia de 10 minutos, funcionará de domingo a jueves y comenzará a operar la noche del 7 al 8 de septiembre.

Los primeros servicios, en sentido Legazpi, se prestarán a las 0:00 h desde las estaciones de Moncloa, pasando por las estaciones de Príncipe Pío, Alto de Extremadura y Oporto; en sentido Moncloa, comenzarán a la misma hora desde las estaciones de Legazpi, y continuarán por Plaza Elíptica y Carpetana. Por su parte, los últimos servicios se prestarán desde Moncloa a las 2:04 h y desde Legazpi a las 2:02 h.

En paralelo, EMT Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuitos (SE5) para conectar las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa, que comenzará a funcionar el 6 de septiembre. Con paradas intermedias en el entorno de Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre, las lanzaderas iniciarán su servicio a las 6:05 h desde ambas cabeceras y concluirán a las 2:00 h también en ambas cabeceras. En días laborables, el intervalo de paso será de 5-6 minutos desde las 6:00 a las 21:00 h y de 6-14 minutos desde las 21:00 h hasta el fin del servicio.

Por su parte, la línea 180 de EMT Madrid continuará con un funcionamiento similar al actual:

En días lectivos, la línea 180 operará desde la cabecera de Arganzuela/Planetario y hasta la estación de Cercanías de El Pozo con un intervalo de paso de 20 minutos entre las 6:05 y las 21:30 h.

En fechas concretas coincidiendo con la celebración de eventos en el recinto de Caja Mágica, esta línea llevará al público hasta dicha instalación con una frecuencia de unos 15-20 minutos durante el horario del evento.

En días no lectivos y en días lectivos a partir de las 21:30 h, siempre y cuando no haya eventos en Caja Mágica, la línea 180 va a circular entre Arganzuela/Planetario y la estación de Legazpi cumpliendo una frecuencia de alrededor de 20 minutos en la franja horaria entre las 6:05 y las 1:52 h desde Arganzuela y las 1:57 h desde la cabecera de Legazpi.

PARADAS del bus sustitutivo GRATUITO SE6 SENTIDO 1 LEGAZPI-MONCLOA Nº PARADA ESTACIÓN SENTIDO 2 MONCLOA-LEGAZPI Nº PARADA Paseo del Molino, 2 3644 Legazpi Paseo del Molino, 5 3737 Avenida Planetario con calle Puerto de Béjar * 4100 Arganzuela-Planetario Avenida Planetario con calle Bronce * 4101 Calle Pedro Bosh sin número con calle Méndez Álvaro 4802 Méndez Álvaro Calle Méndez Álvaro, 68 3742 Calle Doctor Esquerdo, 217 3720 Pacífico Calle Doctor Esquerdo, 180 1437 Calle Doctor Esquerdo, 161 5972 Conde de Casal Calle Doctor Esquerdo, 118 51200 Calle Doctor Esquerdo, 103 4614 Sainz de Baranda Calle Doctor Esquerdo, 62 4962 Calle Doctor Esquerdo, 47 51197 O’Donnell Calle Doctor Esquerdo, 34 51141 Calle Francisco Silvela, 4 782 Manuel Becerra Calle Francisco Silvela, 1 3829 Calle Francisco Silvela, 50 5296 Diego de León Calle Francisco Silvela, 53 786 Calle Francisco Silvela, 88 51142 Avenida de América Calle Francisco Silvela, 91 51143 Calle Joaquín Costa, 37 5394 República Argentina Calle Joaquín Costa, 22 4678 Calle Raimundo Fernández Villaverde, 93 con Castellana 2697 Nuevos Ministerios Calle Raimundo Fernández Villaverde con Castellana 2696 Avenida Reina Victoria, 4 51196 Cuatro Caminos Calle Raimundo Fernández Villaverde, 4 2692 Avenida Reina Victoria, 58 51144 Guzmán el Bueno Avenida Reina Victoria, 55 con calle Guzmán el Bueno 1414 Calle Ramiro Maeztu con Paseo Juan XXIII 3278 Vicente Aleixandre Avenida Gregorio del Amo con Paseo Juan XXIII 5316 Avenida Complutense (frente Facultad de Medicina) 1688 Ciudad Universitaria Avenida Complutense (frente Facultad de Medicina) 1687 Paseo Moret, 2 51140 Moncloa Paseo Moret, 1 con plaza Moncloa 15525

* Las paradas 4101 y 4100 están ubicadas a 500 m y 550 m de la estación, respectivamente, considerando el trazado urbano y el tráfico en superficie.

PARADAS del bus sustitutivo GRATUITO SE5 SENTIDO 1 CUATRO CAMINOS-MONCLOA Nº PARADA ESTACIÓN SENTIDO 2 MONCLOA-CUATRO CAMINOS Nº PARADA Avenida Reina Victoria, 6 2481 Cuatro Caminos Avenida Reina Victoria, 3 4284 Avenida Reina Victoria, 58 51144 Guzmán el Bueno Avenida Reina Victoria, 55 con calle Guzmán el Bueno 1414 Paseo Juan XXIII frente al número 14 5141 Vicente Aleixandre Paseo Juan XXIII,14 2710 Calle Arcipreste de Hita, 3 51033 Moncloa Calle Arcipreste de Hita, 3 51033

PARADAS del LA LÍNEA DE bus GRATUITA 180 SENTIDO 1 ARGANZUELA-PLANETARIO-LEGAZPI Nº PARADA ESTACIÓN SENTIDO 2 LEGAZPI-ARGANZUELA-PLANETARIO Nº PARADA Calle Cobre, 8 51160 Arganzuela-Planetario Calle Cobre, 8 51160 Calle Bolívar, 1 con Plaza Legazpi 2594 Legazpi Paseo de las Delicias, 133 3858

Fin de los servicios especiales prestados en la fase anterior de las obras

Los servicios especiales correspondientes a la fase anterior de las obras dejarán de prestar servicio al comenzar esta nueva fase. El servicio especial que cubre el tramo entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Méndez Álvaro, así como el servicio de lanzadera entre Legazpi y Plaza Elíptica, prestarán su último día de servicio el 5 de septiembre. Por su parte, el servicio especial nocturno funcionará por última vez la noche del jueves, día 4, al viernes, día 5 de septiembre.

En cuanto al servicio especial entre las estaciones de metro de Batán y Lucero que EMT Madrid está prestando por las obras de soterramiento de la A-5 —y una vez recuperado el funcionamiento de la L6 en el arco oeste— está previsto que vuelva a su horario habitual, es decir, las últimas salidas serán a las 23:30 h desde la cabecera de Batán y a las 23:40 h desde la cabecera de Lucero.

Los trabajos de acondicionamiento en la línea 6 han supuesto para EMT Madrid la puesta en marcha de un operativo sin precedentes en la empresa municipal para sustituir un servicio imprescindible en la vida diaria de muchos madrileños, ya que la línea 6 tiene un papel especialmente vertebrador de la red, tanto por su enlace con zonas de la periferia como por su interconexión con nodos intermodales; de hecho, el pasado año fue la más utilizada del sistema con un total de 116.054.842 viajes.

Desde que comenzó la fase anterior de las obras de Metro y hasta finales de agosto, más de 9 millones de viajeros han sido transportados por los servicios especiales de EMT Madrid. Esta cifra arroja, a su vez, un promedio de 98.840 viajeros por día. Durante este tiempo, los autobuses destinados a realizar este servicio llevaron a cabo un total de 86.573 viajes, es decir, un promedio diario de 931 viajes.