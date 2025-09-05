Villa de Vallecas acoge este sábado la VIII Concentración de Seat 600 y otros clásicos

Villa de Vallecas se prepara un año más para celebrar sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen de la Torre, que se desarrollarán entre el 5 y el 14 de septiembre. Durante estos días, el distrito madrileño ofrecerá un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos, con propuestas culturales, deportivas, infantiles y musicales que buscan reforzar la identidad vecinal y mantener vivas las tradiciones del barrio.

Uno de los eventos más esperados de esta edición tendrá lugar este sábado, 6 de septiembre, cuando a partir de las 09:00 horas se celebrará la VIII Concentración de Seat 600 y otros vehículos clásicos. El encuentro partirá desde la calle de la Sierra Gorda, y congregará a decenas de apasionados del motor y curiosos que quieran rememorar una época clave en la historia de España sobre cuatro ruedas.

El Seat 600, también conocido como el «seiscientos», fue mucho más que un coche: se convirtió en todo un símbolo de modernización, movilidad y progreso en la España de mediados del siglo XX. Fabricado por SEAT entre 1957 y 1973, este pequeño utilitario basado en el Fiat 600 italiano, permitió a miles de familias acceder por primera vez a un coche propio. Su precio asequible, mantenimiento sencillo y diseño compacto lo convirtieron en el vehículo ideal para las crecientes clases medias de la época.

Durante años, el 600 fue el coche de las vacaciones en la costa, de los domingos en la sierra, de los atascos en las recién estrenadas autovías, y también el primer coche de muchos jóvenes. A lo largo de su vida comercial, se fabricaron más de 800.000 unidades en la planta de SEAT en la Zona Franca de Barcelona. Hoy en día, sigue siendo objeto de culto entre coleccionistas y nostálgicos.

La concentración de estos vehículos en Villa de Vallecas no solo es una cita con la nostalgia, sino también una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a la historia del automóvil y del país. Junto a los Seat 600, se podrán contemplar otros modelos clásicos, como Renault 4/4, Citroën 2CV o incluso motocicletas antiguas restauradas con mimo.

La jornada contará con exhibiciones, música ambiental y posiblemente desfiles de los vehículos por distintas calles del distrito, permitiendo a los vecinos disfrutar del colorido y el rugido de estos emblemas sobre ruedas.

Además de esta concentración, las fiestas contarán con actividades deportivas, conciertos en vivo, juegos infantiles, actuaciones de artistas locales y una exhibición de servicios municipales. Unas fiestas diseñadas para «reforzar el sentimiento de comunidad» y ofrecer «alternativas de ocio gratuitas y de calidad para todas las edades».

