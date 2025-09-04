Miguel Miguel presenta su show ‘¡Acojonado!’ en el Teatro Arlequín de Madrid

El cómico y mago Miguel Miguel presenta esta temporada su espectáculo ¡Acojonado!, un show en el que reúne las experiencias acumuladas a lo largo de su carrera, mezclando lo vivido y lo que aún queda por vivir después de los cuarenta, con las consecuencias (y anécdotas) que esta etapa de la vida conlleva.

El espectáculo, producido por Etiqueta Negra Producciones, se estrenó en 2023 y llega ahora al Teatro Arlequín de Madrid con nuevas funciones en las siguientes fechas: sábado 13 septiembre a las 19:00h., sábado 25 octubre a las 22:30h., sábado 22 de noviembre a las 22:30h., sábado 6 de diciembre a las 22:30h., domingo 4 de enero a las 20:30h., sábado 7 de febrero a las 22:30h. y sábado 12 de febrero a las 22:30h.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 80 minutos, combinando monólogos, magia y humor cercano que invita al público a reír con las anécdotas de toda una vida.

En la actualidad, el espectáculo está de gira y podrá verse en ciudades como: Barcelona —26 de septiembre en el Teatro Aquitània—, Tarragona —27 de septiembre en el Auditori Diputació—, Badajoz —10 de octubre en el Palacio de Congresos—, Mallorca —24 de octubre en el Casino Luckia—, Santander —31 de enero en el Teatro CASYC—, Sevilla —27 de febrero en el Auditorio Cartuja— y Córdoba —28 de febrero en el Teatro El Brillante—.

Miguel Miguel

Polifacético y creativo, Miguel Miguel es cómico, mago, animador de público en El Hormiguero y El Desafío, CEO de varios Escape Room, profesor de magia, cuentachistes, instalador de aire acondicionado, perito de coches, vendedor de mini motos, cantante de hip-hop… ¡un showman!

Actualmente, combina la gira de ¡Acojonado! por distintos teatros de toda la geografía española con su faceta de maestro de ceremonias y animador en eventos privados y corporativos.

Sinopsis del show

Un espectáculo de humor que refleja las experiencias de toda una vida: lo que fue, lo que es y lo que está por venir tras los cuarenta. Miguel Miguel habla de la mala suerte, de los problemas de ayer y de hoy, y de cómo ser el pequeño de cuatro hermanos le ha enseñado a sobrevivir. Risas, chistes y hasta magia se dan cita en un show tan cercano como desternillante.