Antonio Carmona (Ketama) y Soraya sustituirán a Camela en las Fiestas de La Melonera 2025

Del 4 al 7 de septiembre, Arganzuela se pone el mantón, saca las sillas a la calle y se llena de música y de buen ambiente para celebrar sus Fiestas de La Melonera 2025. El sábado 6, Antonio Carmona (Ketama) y Soraya se subirán al escenario tras la actuación de Entreduendes, ocupando el lugar de Camela, que no podrá actuar por causas médicas de uno de los vocalistas.

Tras estos conciertos, un DJ pondrá música hasta el final de la noche. La programación musical incluye también a Javier Ojeda (Danza Invisible), el jueves 4; Nacha Pop, el viernes 5, y un tributo a Héroes del Silencio, el domingo 7, justo antes de los fuegos artificiales.

Para los más pequeños, habrá espectáculos como Pez al RevésCabaret Ovejuno y Meraki for Kids. Además, se realizarán talleres, actividades infantiles, teatro, deporte, baile popular y hasta una fiesta de la espuma. Y como cada año, no faltará la tradicional misa en honor a la Virgen del Puerto ni la Carrera de La Melonera, que este año celebra su 34ª edición.

Programación actualizada en este enlace

