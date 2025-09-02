‘Madridcamp’ para la conciliación de 3.200 familias en la primera semana de septiembre

En cumplimiento de la medida número 4 del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, la oferta de campamentos municipales de Madrid se ha ampliado este verano con la puesta en marcha de un nuevo programa, ‘Madridcamp: Conciliamos con el deporte’, que ha puesto a disposición de las familias madrileñas 2.100 plazas gratuitas entre el 1 y el 5 de septiembre. Esta nueva modalidad de campamentos, impulsada por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en colaboración con el Área Delegada de Deportes, complementa las más de 1.100 plazas que ofrecen los distritos durante la primera semana de septiembre, sumando un total de más de 3.200 plazas en este periodo clave en el que muchos progenitores regresan al trabajo, pero el curso escolar aún no ha empezado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado hoy junto al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala delegada de Deportes y concejala de Usera, Sonia Cea, el Centro Deportivo Municipal (CDM) Orcasitas, uno de los 21 centros deportivos municipales en el que se desarrollan estos nuevos campamentos deportivos. Durante el acto, el regidor ha puesto en valor que el Consistorio madrileño ha superado este verano, por primera vez, las 40.000 plazas en campamentos municipales, alcanzando una cifra récord de 41.574. Tal como ha señalado, la incorporación de la iniciativa ‘Madridcamp: Conciliamos con el deporte’ ha permitido que la oferta aumente un 14 % con respecto a 2024.

Almeida ha subrayado el compromiso del Consistorio con las familias madrileñas “para resolver el grave problema demográfico”, a través de instrumentos de conciliación como la apertura de los centros deportivos durante la primera semana de septiembre. “Es una necesidad que habíamos detectado en estos días que aún no hay colegios”, ha aseverado el alcalde, “para que los padres puedan acudir a sus puestos de trabajo sin ningún problema”.

En concreto, el Área social ha puesto a disposición de las familias durante las vacaciones escolares estivales un total de 16.990 plazas. Por su parte, las juntas municipales de los 21 distritos han ofrecido 25.584 plazas. La ocupación media de todos los programas de campamentos ha sido del 98 %.

El deporte como herramienta educativa

La principal novedad de la convocatoria de campamentos de este verano ha sido, precisamente, la iniciativa ‘MadridCamp: Conciliamos con el Deporte’, a la que se ha destinado un presupuesto de 204.000 euros. La propuesta, que se dirige a menores de entre 3 y 12 años, comprende actividades de animación deportiva, recreativas y lúdicas en las que se impulsa la práctica deportiva en su faceta física, pero también aprovecha su potencial como herramienta educativa y socializadora, con el objetivo de transmitir a los participantes valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la igualdad o las habilidades sociales y emocionales.

Estos nuevos campamentos se celebran del 1 al 5 de septiembre, en horario de 8:30 a 14:00 horas e incluyen un almuerzo a media mañana. Como en otras modalidades, se ha establecido una reserva de seis plazas por centro para usuarios con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios, promoviendo así la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Nueva convocatoria en Navidad y Semana Santa

‘Madridcamp: Conciliamos con el deporte’ pone el broche final a un verano con una oferta histórica de plazas en campamentos urbanos municipales. El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha destinado a estos recursos de apoyo a la conciliación 4,8 millones de euros, a los que se suma la inversión de los campamentos que se organizan desde las juntas municipales de distrito.

El programa con mayor oferta de plazas ha sido MadridCamp, con 13.800, que se dirigen a menores de entre 3 y 12 años y se han desarrollado en 41 colegios públicos de infantil. A ellas se añaden las 460 plazas ofrecidas en el centro de vacaciones Nuestra Señora de la Paloma, una residencia ubicada en el municipio de Cercedilla cuya titularidad es del Consistorio madrileño; las 630 del programa ‘Centros Abiertos Especiales’, para niños con necesidades educativas especiales, y las 2.100 de la nueva especialidad deportiva. Por su parte, los distritos han ofrecido 25.584 plazas entre campamentos urbanos, externos, deportivos y ludotecas.

En los próximos meses, el Ayuntamiento de Madrid lanzará una nueva convocatoria de los programas MadridCamp y Centros Abiertos Especiales para facilitar a las familias la conciliación durante los periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa. Con servicios como estos, el Consistorio sigue cumpliendo los objetivos marcados en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. Desde su aprobación en diciembre de 2024 ya se han puesto en marcha otras medidas, como la apertura del octavo Centro de Apoyo a las Familias (CAF 8), la expansión del servicio de apoyo a la crianza Casa Grande, pasando de cuatro a ocho sedes, o la inauguración de la Escuela Infantil María Moliner, la número 75 de la red municipal.

Además, se ha lanzado la convocatoria de la Beca Infantil Plus del curso 2025-2026, que contempla un aumento del presupuesto de 4,2 a 5,1 millones de euros y la mejora en el proceso de pago, que se realizará cada dos meses y no al término del curso escolar.