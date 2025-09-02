Detenido en Madrid un camionero por contactar con una niña y solicitarle contenido sexual

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un conductor de transporte en carretera como presunto autor de varios delitos contra la libertad sexual. Este varón dejaba mensajes con su número de teléfono en el interior de los lavabos femeninos de gasolineras y bares de carretera para captar a mujeres.

Contactó con una menor para solicitarle contenido sexual. La rápida actuación policial impidió que llegara a producirse un encuentro entre víctima y agresor.

La investigación comenzó el 7 de agosto cuando una adolescente acudió con su madre a dependencias policiales, para denunciar que un varón mayor de edad y conociendo la condición de menor de la víctima, mantenía contacto a través de un conocido servicio de mensajería instantánea, con conversaciones de índole sexual.

Este hombre mediante engaño, solicitaba el intercambio de diverso contenido pornográfico a la menor, incluso llegó a proponerle mantener un encuentro sexual.

Avanzadas las pesquisas, se pudo identificar a ese varón, por lo que se estableció un dispositivo especial que culminó el pasado 25 de agosto, con la detención de este hombre como presunto responsable de varios delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores y posesión de pornografía infantil, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Consejos para no ser víctima de grooming

El grooming es un delito en el que a través de Internet o cualquier otra tecnología, se contacte con un menor de dieciséis años y se realicen actos dirigidos a embaucarle para que facilite material pornográfico o fines sexuales.

La Policía recuerda la importancia de la prevención y concienciación de los menores sobre los riesgos y peligros en Internet. Se aconseja:

Desconfiar de desconocidos que contacten a través de Internet (chats de videojuegos o redes sociales).

No compartir imágenes ni vídeos íntimos

En caso de que se produzca una situación de acoso no ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza.

Denunciar los hechos en una comisaría de Policía Nacional