Siempre Así y Un Pingüino en mi Ascensor, actuaciones estelares de las Fiestas de Aravaca 2025 (programación completa)

Aravaca se prepara ya para sus fiestas patronales 2025 en honor a Nuestra Señora del Camino que se celebran del 4 al 8 de septiembre. Los festejos de este barrio del distrito de Moncloa-Aravaca incluirán como actuaciones estelares la de los grupos Siempre Así y Un Pingüino en mi Ascensor, previstas para el viernes 5, a partir de las 22:00 horas, en el recinto ferial de la calle de Río Nela.

Estos festejos tendrán como prólogo el traslado en procesión de la Virgen desde su ermita a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, este domingo, día 31, a las 19:00 h. El pregón de inicio de las fiestas tendrá lugar el próximo jueves 4, a las 21:00 h, en el recinto ferial.

PROGRAMACIÓN COMPLETA AQUÍ

