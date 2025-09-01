Detenidas 17 personas en dos reyertas en Puente de Vallecas y Parla (Madrid)

La Policía Nacional ha detenido a 17 personas -once hombres y seis mujeres- por dos riñas tumultuarias ocurridas los días 28 y 31 de agosto en la localidad madrileña de Parla y en el distrito de Puente de Vallecas respectivamente.

El primero de los hechos, sucedido en un karaoke de Parla, se saldó con la detención de nueve personas, cuando fue recibido un aviso de la Sala CIMACC-091 en el que se alertaba de que había una pelea en el establecimiento.

Al personarse en el lugar, los agentes comprobaron que en la entrada había una mujer con una herida en uno de sus brazos y en el interior, un varón semiinconsciente. La inmediatez de la actuación policial permitió llevar a cabo la detención de los autores y la localización de dos armas de fuego y un arma blanca.

El segundo de los hechos, ocurrido en Puente de Vallecas, culminó con la detención de ocho personas que se encontraban inmersas en una pelea en la que se estaban lanzando botellas y golpeándose con objetos contundentes.

La rápida actuación de los indicativos de Seguridad Ciudadana permitió la identificación y detención de los autores -siete hombres y una mujer- quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.