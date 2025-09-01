Marlon y la Orquesta Vulkano, actuaciones estelares de las Fiestas de Barajas 2025 (programación completa)

El recinto ferial de la calle de Ayerbe acogerá, desde el jueves 11 de septiembre al lunes 15, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Soledad de Barajas con las actuaciones musicales de la Orquesta Vulkano (a las 24:00 h del viernes 12) y Marlon (a las 24:00 h del sábado 13) como platos fuertes de su programación. Estas fiestas crecen en participación local con las actuaciones de Makaú, Los Inspectores o la Mad Sax Big Band, que llegan tras triunfar en escenarios de toda España.

“Estas fiestas consolidan nuestra apuesta por las actividades de día, exhibiciones, actuaciones familiares, pasacalles con charanga, paella, aperitivos… y atraemos a más colectivos tradicionales de Barajas con el primer encierro infantil. El recinto ferial sigue creciendo en atractivo para asociaciones del distrito y muestra de ello es que alcanzamos el máximo de casetas que podemos acoger. Nosotros nos esforzamos en programar una selección de lo más destacado del panorama musical, con Marlon, Santero y los Muchachos, Tamara y Francisco, y también incrementamos la participación de artistas y colectivos locales, con el objetivo de reunir al mayor número posible de barajeños en unas fiestas que también son lo más inclusivas posible.”, ha resaltado Juan Peña, concejal de Barajas.

Algunas actividades arrancarán antes del inicio oficial, como son las actividades familiares, especialmente diseñadas para menores hasta 12 años, en el gran parque infantil que se instalará el martes 9, en la calle de Ayerbe, y en la plaza de Cristina Arce y Rocío Oña, el miércoles 10.

El jueves 11, darán comienzo oficialmente las fiestas. Tras una gran chocolatada y la actuación del grupo folklórico del distrito Calderón de la Barca, tendrá lugar el pregón a las 20:30 h en el recinto ferial. Los pregoneros en esta ocasión serán los integrantes del grupo Scout Álamos 260. Esta agrupación nació en el barajeño barrio de Alameda de Osuna en 1975 y celebra su 50º aniversario.

A continuación, tendrá lugar las actuaciones de los grupos de versiones Makaú y Los Inspectores, con vecinos del distrito entre sus componentes y que están teniendo gran acogida en fiestas y locales musicales de toda España.

El sábado 13, la mañana comenzará con una muestra de medios y exhibición canina de Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid, respectivamente. A las 13:00 h, los más pequeños podrán participar en un encierro infantil con toros hinchables y carretones, pañoletas de fiestas, fotocol y otras sorpresas. Todo ello en colaboración con la Peña Taurina de Barajas.

Al día siguiente, el domingo 14 a las 21:00 h se ha programado el concierto Únicos, con Tamara y Francisco; una muestra más del compromiso de la Junta Municipal de Barajas con ofrecer una programación variada y de calidad.

Además de los artistas y grupos musicales ya mencionados, las fiestas de este año contarán con muchos más espectáculos y actuaciones, entre ellos artistas del distrito como la agrupación musical AMSANPE, la coral El Capricho, el coro rociero Divina Pastora o los DJs Paola Hi, Omar the Kid y Alex Marín.

Inclusividad y respeto, pilares fundamentales de estas fiestas

Como en años anteriores, se mantienen las iniciativas que tienen como objetivo fomentar la inclusividad y el respeto, Un ejemplo de ello es la disposición de un punto violeta para sensibilizar a los vecinos sobre la violencia contra la mujer.

Otras de las medidas importantes en inclusividad serán la Hora Azul y la zona VIP-TEA. La primera, que tendrá lugar de 18:00 a 19:00 h desde el jueves 11 hasta el lunes 15, será un momento libre de estímulos sonoros o lumínicos en el recinto ferial. La zona VIP-TEA, por su parte, será un reservado acotado en el que se entregan cascos de cancelación de ruido para el espectáculo de fuegos artificiales.

Además, las personas con discapacidad podrán obtener una pulsera fast pass, para facilitar su acceso a las actividades, solicitándola desde el lunes 8 hasta el 12 de septiembre en los centros culturales Gloria Fuertes, Teresa de Calcuta y Villa de Barajas. Esta pulsera permite acceder al recinto ferial con mayor facilidad.

El programa completo de estas fiestas está disponible en este enlace .