Barajas da el pistoletazo de salida a sus fiestas con el pregón del Grupo Scout Álamos 260

Las fiestas de Barajas en honor a Nuestra Señora de la Soledad han arrancado oficialmente esta noche con la lectura del pregón a cargo del Grupo Scout Álamos 260, acompañado por el concejal del distrito, Juan Peña. Un pregón que ha tenido lugar en el recinto ferial Ayerbe tras una chocolatada amenizada por el grupo folclórico Calderón de la Barca.

Los integrantes del Grupo Scout Álamos 260, que este año celebra su 50 aniversario, han agradecido «el cariño de los vecinos de la Alameda y Barajas durante todos estos años» y la implicación en sus actividades. Además, han animado a las familias a inscribir a nuevos scouts «para llegar a celebrar, como mínimo, 50 años más». Esta asociación juvenil, fundada en el barrio de Alameda de Osuna en 1975, ofrece una alternativa de ocio y tiempo libre con un marcado carácter educativo a los chavales del barrio.

Por su parte, el concejal de Barajas ha celebrado “la satisfacción enorme que supone que este recinto vuelva a todo su esplendor con diez casetas de asociaciones y partidos abiertas, que nos sirven estos días para comer y refrescarnos, pero también como punto de encuentro y una vía más de financiación para las asociaciones y clubes. Juan Peña ha recordado cómo “llegamos en 2023 con sólo seis y nos alegra mucho estar ya otra vez completos.”

Sobre la programación de este año, ha hecho hincapié en la calidad y diversidad de las propuestas: “Programamos lo mejor del panorama nacional, variado, para que todos tengamos nuestro momento”, desde Marlon a Tamara y Francisco, la Orquesta Vulkano Show, Fuego Amigo, Santero “y también más artistas locales que nunca” como los grupos Makaú y Los Inspectores, de cuyas actuaciones ha podido disfrutar el público tras el pregón.

Otro de los platos fuertes de estas fiestas es el encierro infantil que tendrá lugar este sábado a las 13:00 h, con la colaboración de la Peña Taurina Barajas, y cuyo recorrido comenzará y finalizará en la plaza de Mercurio, pasando por las calles Empedrada y Concejal Tomás Serrano Guío. Previamente, a las 11:00, tendrá lugar, en la plaza Mayor de Barajas, una exposición de medios y exhibición canina por parte de la Policía Municipal y la Policía Nacional.

El programa completo de las Fiestas de Nuestra Señora de la Soledad 2025 de Barajas se puede consultar en el siguiente enlace.