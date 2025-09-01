Funambulista y Canteca de Macao, protagonistas de las Fiestas de Ciudad Lineal 2025 (programación completa)

Ciudad Lineal se prepara para celebrar un año más sus fiestas, del 5 al 15 de septiembre, con un programa de actividades pensadas para todos los públicos y todos los gustos: concursos musicales, propuestas infantiles, deporte, pasacalles y mucho más.

La programación, elaborada por la junta municipal en colaboración con diversas asociaciones y entidades del distrito, invita a vecinos y a todos aquellos que quieran acercarse a disfrutar de unas jornadas festivas llenas de cultura, convivencia y diversión. “Deseamos que el respeto y la tolerancia estén presentes en todo momento durante el desarrollo de estas fiestas”, ha señalado la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez.

La antesala a los días grandes, que tendrán lugar del 11 a 14, llegará con una propuesta muy sabrosa: la XV Ruta de la Tapa, el jueves 5. Además, no faltará la Feria de Adopción Animal (domingo 7), el Campeonato de Parchís por Parejas (a partir del lunes 8), la jornada de juegos de mesa (martes 9) o la III edición del Concurso de Postres Tradicionales (martes 9) en la Biblioteca Municipal La Elipa.

El recinto ferial de la calle de Santa Genoveva se convertirá en el epicentro de las celebraciones y acogerá, como cada año, el pregón, el jueves 11, a cargo de las juntas directivas de los ocho centros municipales de mayores de Ciudad Lineal en representación de todas las personas mayores que viven en el distrito. En palabras de Nadia Álvarez, “nuestros mayores son quienes, en buena medida, han construido este distrito, quienes han escrito la intrahistoria de Ciudad Lineal, quienes han visto y, por supuesto, han contribuido a los cambios y el crecimiento que han experimentado nuestros barrios y nuestras calles”.

Al escenario del recinto ferial se subirán artistas como Alamedadosoulna (jueves 11), Funambulista (viernes 12), Canteca de Macao (sábado 13) y Momo con un homenaje a Queen (domingo 14), además de los ganadores del concurso de música joven Elipa Rock 2025, que serán los teloneros de estas actuaciones.

Tampoco faltarán propuestas para los más pequeños como el festival de disfraces Talent Kids (viernes 12), el festival infantil interactivo (viernes 12), juegos tradicionales de madera gigantes (sábado 13), el espectáculo La caja mágica (sábado 13) y una clase de zumba infantil (sábado 13). El lunes 15 se celebrará el Día de la Infancia, con precios especiales en todas las atracciones.

En el ámbito deportivo, destaca la XLVI Carrera Popular que, este año, se celebra el domingo 7, con salida y meta en la avenida del Marqués de Corbera y que ofrece recorridos para todas las categorías de edad con distancias de uno, dos y diez kilómetros. Asimismo, tendrá lugar la XXI Fiesta de la Bicicleta y el Torneo de Ajedrez (domingo 14).

Programación completa (Recinto Ferial de Ciudad Lineal. Avenida de las Trece Rosas y calle Santa Genoveva)

Viernes 5 de septiembre

20:00 h. XVI Concurso de música joven «Elipa Rock 2025» en Instalación Deportiva Municipal Básica Arroyo Media Legua.

Jueves 11 de septiembre

ESCENARIO RECINTO FERIAL

21:15 h. PREGÓN a cargo de los Centros Municipales de Personas Mayores de Ciudad Lineal

21:30 h. Actuación 3er grupo ganador XVI CONCURSO DE MÚSICA JOVEN “ELIPA ROCK

2025” Organiza: A.V. La Nueva Elipa / Colabora: A.V. La Vecinal

22:30 h. Actuación del grupo ALAMEDADOSOULNA

CALLES ALEDAÑAS AL RECINTO FERIAL

19:30 a 21:00 h. PASACALLES DE PEÑAS con la Charanga La Joven Mafia. Organiza A.V. La Nueva Elipa

Viernes 12 de septiembre

RECINTO CASETAS

18:00 h. Caseta “Asociación Crea” TALLER ¡Resucita tus plantas!

19:00 h. PASE ELIPÓN ¡hazte tu foto! organiza: “La Arroba” asociación de comerciantes

ESCENARIO RECINTO FERIAL

18:00 h. FESTIVAL DE DISFRACES PARA NIÑ@S (TALENT KIDS) Organiza: A.V. La Nueva Elipa

19:30 h. FESTIVAL INFANTIL INTERACTIVO Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes / Colabora: Compañía de danza On

21:00 h. Actuación 2º grupo ganador XVI CONCURSO DE MÚSICA JOVEN “ELIPA ROCK 2025” Organiza: A.V. La Nueva Elipa / Colabora: A.V. La Vecinal

22:15 h. Actuación FUNAMBULISTA

23:45 h. DJ CRISTIAN

Sábado 13 de septiembre

EXPLANADA VERDE

11:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES juegos tradicionales de madera gigantes y ginkana

11:00 h CHARANGA

12:00 h ACTUACIÓN FAMILIAR “La caja mágica” Cía. Xarop Teatre

RECINTO CASETAS

11:00 – 19:00 h DÍA DE LAS PEÑAS Juegos y actividades organizadas y dirigidas por las Peñas / Organiza: A.V. La Nueva Elipa

13:30 h PASE ELIPÓN ¡HAZTE TU FOTO! Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes

14:00 h CASETA “ASOC. CReA” PAELLA SOLIDARIA ORGANIZA: Asoc. Crea + “La Arroba” asociación de comerciantes

14:15 h CASETA “ASOC. CReA” Drumming 4 (Percusión con cubos de basura)

15:00 h CASETA “ASOC. CReA” KARAOKE ¡A cantar!

19:00 h PASE ELIPÓN ¡HAZTE TU FOTO! Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes

19:30 h CASETA “ASOC. CReA” TALLER ¡Resucita tus plantas!

ESCENARIO RECINTO FERIAL

12:00 h. CLASE DE ZUMBA (PERSONAS ADULTAS) Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes / Colabora: Xfitness La Elipa

13:15 h LOS MICRO CONCIERTOS MATINALES AGUSTÍN VEGA (JAZZ Y SWING) Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes

13:45 h BETH ITURRIAGO / Organiza: Asoc. Crea

20:30 h DANZANDO ESTA VIDA ¡TODOS A BAILAR! con Susan Viza / ORGANIZA: Asoc. CReA

22:00 h Actuación del grupo ganador XVI CONCURSO DE MÚSICA JOVEN “ELIPA ROCK 2025”

Organiza: A.V. La Nueva Elipa / Colabora: A.V. La Vecinal

23:00 h CANTECA DE MACAO

00:30 h DJ LADY CHERRY

Domingo 14 de septiembre

EXPLANADA VERDE

11:00 h ACTIVIDAD INFANTIL ¡A PINTAR! / Organiza: Acción 2030

13:00 h MAGIA DE CERCA

RECINTO CASETAS

13:00 h CASETA “LA VECINAL” PAELLA POPULAR + DJ YACARÉ SOUND (MÚSICAS DEL MUNDO)

13:30 h PASE ELIPÓN ¡HAZTE TU FOTO! Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes

14:00 h CASETA “LA NUEVA ELIPA” comida fin de fiesta y entrega de premios XV FERIA DE LA TAPA

15:00 h CASETA “Asociación CReA” KARAOKE ¡A cantar!

ESCENARIO RECINTO FERIAL

12:00 h ZUMBA KIDS Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes / Colabora: Xfitness La Elipa

13:15 h LOS MICRO CONCIERTOS MATINALES IÑAKI “RAP EN POSITIVO”Organiza: “La Arroba” Asociación de comerciantes

18:00 h FESTIVAL DE BAILE SWING Organiza: A.V. La Nueva Elipa

19:00 h BAILE INCLUSIVO SOMOS AGUA Organiza: Asociación Cultural Ciudadana Tricolor

20:00 h GRUPO FOLCLÓRICO INTI RAYMI / Organiza: Asociación Quintana

21:15 h MOMO “TRIBUTO A QUEEN”

22:30 h FIN DE FIESTAS CON MÚSICA Y LUZ

Lunes 15 de septiembre

Día de la Infancia