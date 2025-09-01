Madrid será la capital del SEO este 18 de septiembre con SEO Vibes on Tour 2025

Madrid se convertirá el 18 de septiembre en el epicentro del SEO con la llegada de SEO Vibes on Tour 2025, un evento internacional que reunirá a algunos de los nombres más destacados del sector en España, como Lucía Rico, Lorena Romero Abril, Rafa Villaplana y César Aparicio.

Organizado por WhitePress, el evento ofrecerá una jornada de ponencias inspiradoras, casos prácticos y debates sobre las últimas tendencias en SEO, además de un espacio exclusivo para networking entre profesionales.

Tras recorrer varias capitales europeas, el SEO Vibes on Tour aterriza en España con el objetivo de acercar la innovación y la experiencia internacional a la comunidad local.

Las entradas ya están disponibles en: https://www.whitepress.com/es/seo-vibes-on-tour/madrid Gracias a la publicación de este medio, los lectores podrán disfrutar de un 15% de descuento adicional con el código: MADRID15.