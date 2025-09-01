Ayuso reúne este martes a su Gobierno en ‘La Casita’ para preparar las principales acciones del nuevo curso político

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado este martes a su equipo de Gobierno para trabajar en el arranque del curso político, una reunión ya tradicional desde hace seis años y que se celebra en la conocida como ‘La Casita’, la Residencia Santillana, en el municipio de Manzanares el Real.

Este encuentro se enfocará en ultimar los detalles de ambiciosos proyectos del Ejecutivo autonómico de esta Legislatura que comienzan sus obras próximamente: la Ciudad de la Salud, el Campus de la Justicia o la nueva fase de las obras de automatización de la Línea 6 de Metro para «seguir mejorando la calidad y eficiencia de los servicios públicos de la región».

La reunión servirá para preparar el balance del Gobierno regional y las nuevas medidas que se anunciarán durante la intervención de Díaz Ayuso en el próximo Debate del Estado de la Región, los días 11 y 12 de este mes en la Asamblea de Madrid.

Se abordarán además las novedades del curso escolar 2025/26, entre ellas iniciativas como la eliminación del uso individual de pantallas y el inicio de clases de Secundaria en colegios de la región; el calendario de las próximas entregas de viviendas del Plan Vive de alquiler asequible o los preparativos del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.

También se analizará en ella la actualidad política nacional, especialmente ante los planes del Gobierno central sobre financiación autonómica y el cupo catalán. La reunión de este martes es la tercera del año que desarrolla la presidenta de la Comunidad de Madrid con su equipo de Gobierno en la Residencia de Santillana tras las celebradas en enero y mayo pasados.