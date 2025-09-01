Llega la 12ª edición de Surge Madrid en otoño: la creación más innovadora arrancará con 56 propuestas de performance, danza y teatro alternativos

La Comunidad de Madrid celebra la creatividad de las salas alternativas de teatro con Surge Madrid en otoño, cuya XII edición se desarrollará del 18 de septiembre al 12 de octubre en 21 espacios de la capital y dos municipios de la región. Incluye 56 propuestas, de las cuales 34 son estrenos absolutos, con espectáculos de teatro, danza, performance o música.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado hoy su programación junto a sus coordinadores, Alberto García y Natalia Ortega. “Cada otoño, la región se convierte en escenario de la vanguardia de las artes escénicas internacionales en esta muestra que une investigación y experimentación estética con argumentos de actualidad social”, ha destacado.

Surge Madrid en otoño cuenta con 34 estrenos, 13 actividades y 7 creadores emergentes que refleja la pluralidad de este encuentro cultural, con espectáculos que, además de abordar temáticas de la sociedad actual, revisarán libremente clásicos como Bodas de sangre, El Quijote, Medea y Fuenteovejuna.

En su dimensión internacional, la muestra da cabida a la creación hispanoamericana en colaboración con Hispanidad 2025, el gran evento cultural organizado por el Gobierno regional, con dos piezas en la sección Conexión Iberoamericana. Por un lado, el trabajo propuesto por Julieta Koop y Danae Cisneros bajo el título Vivir en una casa prendida fuego y, por otro, la intervención plástica Del teatro al mural que pondrá el broche final de la mano Ame en la tierra.

El apartado de estrenos lo componen Furia Unidad de Intervención Rápida de Teatro de Operaciones de Teatro La Usina; pluma de Anto Rodríguez; 2150 de Rateatro; Aplausos a Teresa de Cía Tribueñe-Entrecomillas teatro; Araraquara de Pedro Berdäyes; Bodas sin sangre de La Belloch Teatro o Don Quijote a voces de Elfo Teatro, entre otros.

Las siete propuestas de Emergentes, la sección dirigida a compañías y creadores noveles son _mov (i) miento en.com (bate) de 26demarzo; Coreografías Virtuales: TikTok y movimiento(s) futuro(s) de Mauricio Pérez Fayos; Coser y contar de Irene Maquieira; Nunca Estoy.mp3 de Ultranostalgik; Self, Pleasure de Celia Reyes; Sudario de Carmen Quismondo y Xula, Guapa y Chispera de Colectivo Chipén.

Por su parte, la sección Actividades Transversas, que prima géneros poco programados, la investigación y la experimentación, ha seleccionado propuestas que van desde las acciones de calle hasta las visitas mediadas, como Casa/Piel de Alba González Herrera; Celebremos otro año que se pasa de Camila Carreira; Distrito Diógenes de Cráter, El gabinete de las ilusiones: Sr Livingstone de Imagina Magia o Y si fuéramos de Virginia Rota.