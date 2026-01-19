Varias incidencias afectan a las líneas C-1, C-5 y C-8 de Cercanías Madrid

La red de Cercanías Madrid afronta este lunes, 19 de enero, una jornada de complicaciones que afecta de manera desigual a varios puntos de la región. Problemas técnicos en la infraestructura y las condiciones meteorológicas adversas han condicionado el servicio en las líneas C-1, C-5 y C-8, provocando desde retrasos significativos hasta la suspensión total de tramos ferroviarios.

Averías en la infraestructura en la C-1 y la C-5

La mañana comenzó con complicaciones en la zona noreste de la capital. Desde las 06:30 horas, una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Fuente de la Mora y Valdebebas ha afectado a la línea C-1. Los convoyes que circulan por este tramo, que conecta con el Aeropuerto de Barajas, sufren demoras y detenciones prolongadas, y algunos trenes están viendo modificado su recorrido habitual.

Pasadas las 08:30 horas, los problemas se trasladaron al sur de la Comunidad, concretamente a la C-5. Una nueva avería técnica entre las estaciones de La Serna (Fuenlabrada) y Parque Polvoranca (Leganés) está provocando retrasos y alteraciones en una de las líneas con mayor densidad de pasajeros de la red.

El temporal suspende el servicio entre Cercedilla y Segovia

La situación más crítica se localiza en la línea C-8. Desde las 12:20 horas, el servicio de trenes ha quedado totalmente suspendido entre Cercedilla y Segovia debido a condiciones atmosféricas adversas que impiden la circulación segura por el puerto.

Para mitigar el impacto en los viajeros, se ha establecido un servicio alternativo de autobuses para cubrir el trayecto afectado. Las autoridades recomiendan consultar las aplicaciones oficiales antes de iniciar el trayecto, ya que la evolución del temporal podría condicionar la reapertura de la línea durante el resto del día.