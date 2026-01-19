Ayuso y Almeida cancelan su agenda oficial en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Adamuz

Las principales instituciones madrileñas han reaccionado de forma inmediata ante la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, que se ha cobrado la vida de 39 personas. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital han anunciado la suspensión de prácticamente todos sus actos públicos previstos para este lunes, 19 de enero, en señal de respeto a las víctimas y para centrar los esfuerzos en la coordinación de la asistencia a los afectados que llegan a la estación de Atocha.

La Real Casa de Correos ha confirmado la cancelación del que era el acto principal de la jornada para el Gobierno regional: la entrega de los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías, que iba a estar presidida por Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión marca el tono de una jornada de luto oficial en la que la actividad institucional se ha visto reducida al mínimo imprescindible.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anulado íntegramente su agenda pública, que incluía cuatro comparecencias de relevancia. Entre los actos suspendidos destacan su participación en los Premios CEU Ángel Herrera, la visita a las obras del soterramiento de la Castellana en el Nudo Norte y su intervención en el Foro de Innovación Turística Hotusa Explora. Asimismo, ha quedado pospuesto el acto de homenaje al exalcalde Enrique Tierno Galván en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa, previsto para la tarde de hoy con motivo del XL aniversario de su fallecimiento.

La suspensión se ha extendido al resto del equipo de Gobierno municipal. La vicealcaldesa Inma Sanz, el delegado de Vivienda Álvaro González, y los responsables de distritos y áreas como Marta Rivera de la Cruz o Almudena Maíllo han cancelado sus respectivas inauguraciones, visitas a barrios y entregas de premios. Solo se mantienen operativas las sesiones de las comisiones municipales de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, así como la de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con el fin de no paralizar la gestión administrativa básica del consistorio.

Esta parálisis institucional coincide con el despliegue de los servicios de emergencia madrileños en la estación de Atocha, donde el SUMMA 112 y el SAMUR continúan atendiendo a los supervivientes y familiares que llegan desde el lugar del siniestro. La decisión de los mandatarios madrileños subraya la gravedad de un accidente que ha conmocionado al país y que mantiene suspendida la comunicación ferroviaria entre Madrid y el sur peninsular.