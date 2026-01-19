Madrid acogerá por tercer año consecutivo los prestigiosos Premios Laureus del deporte mundial

La Comunidad de Madrid volverá a acoger por tercer año consecutivo los Premios Laureus, una decisión que, en opinión de la presidenta Díaz Ayuso, confirma el momento de proyección internacional que vive Madrid, “que está más de moda que nunca”. “En Madrid el deporte siempre es bienvenido, porque con los valores que compartimos ganamos todos”, ha enfatizado.

“Los grandes eventos deportivos internacionales saben que aquí encontrarán alegría, prosperidad, cultura, seguridad y pasión por el deporte”, ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que este año la región renovará el “éxito mundial” de 2025 con acontecimientos como el Gran Premio de España de Fórmula 1 o el espectáculo de la NFL “en el mejor estadio del mundo”, al tiempo que ha destacado próximas convocatorias como el Eurobasket, la final de la UEFA Champions League o el Mundial de Fútbol.

En este contexto, el Palacio de Cibeles acogerá el próximo 20 de abril la gala de entrega de la 27ª edición de estos galardones, conocidos como Oscar del deporte, que volverá a contar con siete categorías, además del Laureus Sport for Good Award, con el que se reconoce a quienes han destacado a lo largo de 2025.

La ceremonia reunirá a los principales referentes internacionales junto a personalidades del ámbito cultural, del entretenimiento y de la moda, y será retransmitida a nivel global. Tanto las distinciones como las nominaciones se darán a conocer en las próximas semanas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Los galardones son concedidos por la Fundación Laureus, que tiene como patrono al Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela y que, desde su creación, ha contribuido a mejorar las vidas de más de 6,5 millones de niños y adultos en todo el mundo a través de 300 programas basados ​​en los valores del deporte.

Además de reforzar la proyección de Madrid como referente internacional en la acogida de grandes eventos deportivos y culturales, este año la organización ha llevado a cabo una sesión fotográfica con el galardón en distintos enclaves emblemáticos de la región, como el Movistar Arena, MADRING, el Centro de Natación Mundial 86, la Caja Mágica, el estadio Santiago Bernabéu o el Riyadh Air Metropolitano.