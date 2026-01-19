DistritosNoticiasSan Blas - Canillejas

Tres detenidos por el apuñalamiento de un hombre junto al ‘hotel okupa’ de San Blas-Canillejas

Tres individuos de 28, 30 y 38 años de edad y nacionalidad peruana han sido detenidos por el grave apuñalamiento a otro de 33 años y origen extranjero a las puertas del conocido como ‘hotel okupa’, ubicado en el número 3 de la calle de Lola Flores, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

El incidente tuvo lugar durante la madrugada de este domingo, 18 de enero. Tras una llamada alertando de la agresión, los sanitarios de SAMUR-Protección Civil hallaron a un hombre de 33 años tendido en el suelo. Tras una primera exploración, se confirmó que presentaba una herida penetrante en el tórax producida por un objeto punzante.

Debido a la profundidad de la lesión, los efectivos de emergencia procedieron a realizar maniobras de estabilización in situ para asegurar las constantes vitales del herido. Una vez controlado, fue trasladado con pronóstico grave a su hospital de referencia bajo la supervisión del equipo médico.

Pesquisas policiales abiertas

La Policía Nacional ha asumido la dirección de la investigación y se encuentra analizando el escenario de la agresión en busca de indicios. Lo que de momento se conoce es que la víctima estaba en una fiesta en el edificio y discutió con unos presuntos ladrones que le habrían hurtado la cartera.

Los tres presuntos agresores, que huyeron a la carrera, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en el vecino distrito de Hortaleza tras una intensa batida y tras ser identificados por testigos presenciales.

