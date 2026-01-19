Las negligencias médicas alcanzan cifras récord con casi 15.000 casos y 951 fallecidos, según el Defensor del Paciente

La asociación ‘El Defensor del Paciente’ ha presentado este lunes, 19 de enero, su Memoria 2025, un informe que arroja datos sin precedentes sobre el estado del sistema sanitario español. Según el documento, durante el pasado año se reclamaron un total de 14.986 casos de presunta negligencia médico-sanitaria, lo que supone un incremento de 898 expedientes respecto al ejercicio anterior y una media de 41 casos diarios.

El dato más alarmante del informe es el aumento de la mortalidad asociada a estas presuntas malas praxis: 951 personas fallecieron (153 más que en 2024), una cifra que la asociación califica de «embarazosa» para la Administración Sanitaria.

Colapso de la Atención Primaria y crisis de los cribados

El informe sitúa el origen de gran parte de estos errores en la «carrera de obstáculos» que supone acceder a la sanidad pública. El 40% de la población espera ocho días o más para obtener cita en Atención Primaria, lo que deriva a los pacientes hacia unas Urgencias ya saturadas donde, según el documento, «se producen los errores».

Uno de los puntos más críticos de la Memoria 2025 es el «cataclismo» en los cribados de prevención de cáncer (mama, colon, próstata y cérvix). La asociación denuncia retrasos graves a nivel nacional, especialmente tras lo ocurrido en Andalucía, donde muchas pacientes no fueron avisadas de anomalías en sus pruebas. El informe señala que este déficit en la prevención ha obligado a muchas personas a recurrir a la sanidad privada para obtener diagnósticos que, en ocasiones, llegaron tarde, derivando en mastectomías que podrían haberse evitado.

El debate sobre la privatización y el personal sanitario

La asociación sostiene que la sanidad pública española atraviesa un proceso de «deterioro deliberado» que favorece el negocio privado. En 2025 se registraron derivaciones récord a grupos hospitalarios privados mientras las listas de espera quirúrgicas rozan el millón de personas (832.728 pacientes con una espera media de 118 días). ‘El Defensor del Paciente’ tacha de «trampantojo» los datos de algunas regiones, como Madrid, acusando a las administraciones de realizar recuentos a su «libre albedrío».

Por otro lado, el informe destaca el conflicto laboral por el Estatuto Marco. El descontento de los profesionales sanitarios y la parálisis de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad afectan directamente a la calidad asistencial. La asociación aclara que, aunque España tiene 50.000 médicos más que en 2019 (superando la media europea con 568 facultativos por cada 100.000 habitantes), existe un déficit estructural de especialistas, especialmente en Medicina de Familia, donde faltan más de 4.000 profesionales.

La Inteligencia Artificial y la «deshumanización»

La Memoria dedica un apartado a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la medicina, calificándola de «verdadero peligro» si sustituye la exploración física y la empatía. Aunque valoran su uso para tareas administrativas o gestión de listas de espera, consideran que el diagnóstico telemático aumenta el riesgo de error médico al disipar el «lado humano» de la profesión.

Finalmente, el informe denuncia una creciente «deshumanización» en los servicios de Urgencias, motivada por el agotamiento del personal, pero subraya que «el paciente no puede pagar el pato de una gestión mal hecha».