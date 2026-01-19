DistritosLatina

La librería Santander, el Movimiento de Mujeres Palestinas y un activista vecinal, Premios Ciudadana y Ciudadano de Aluche 2026

El espíritu solidario y participativo del barrio de Aluche volverá a brillar este sábado, 24 de enero, con la entrega de los Premios Ciudadana y Ciudadano de Aluche 2026, unos reconocimientos que celebran «la implicación y el compromiso de quienes hacen del barrio un lugar más justo, unido y solidario».

La Asociación Vecinal de Aluche (AVA) organiza una nueva edición de los Premios “Ciudadana y Ciudadano de Aluche”, un evento anual que, en palabras del colectivo, «tiene como objetivo visibilizar y agradecer la labor de quienes tejen comunidad, defienden los derechos humanos y mantienen vivo el comercio de proximidad en nuestro barrio». La cita tendrá lugar el próximo sábado 24 de enero en el Centro Cultural Fernando de los Ríos (C/ Camarena, 10), un espacio de encuentro accesible para todas y todos. La entrada es libre hasta completar aforo.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con una apuesta por la cultura comunitaria: la representación de la obra “Cándido, el asador de conejos” en la adaptación de Humberto Orsini, que será interpretada por ENREDAS, el grupo de teatro de la AVA.

A las 19:00 horas dará comienzo la ceremonia de entrega de premios, que este año pone el foco en tres pilares fundamentales: la memoria vecinal, la cultura de barrio y la solidaridad feminista internacional.

Estas son las figuras galardonadas de la edición 2026:

  • Gregorio Blázquez (Goyo): En reconocimiento a toda una vida de activismo y dedicación incansable al movimiento vecinal, siendo un referente de lucha por la mejora de nuestros servicios públicos.
  • Librería Santander: Un homenaje al comercio local que resiste, fomentando la cultura y el trato cercano que humaniza nuestras calles.
  • Movimiento de Mujeres Palestinas (ALKARAMA): Por su valiente labor creando espacios de expresión, dignidad y visibilidad para las mujeres palestinas, tendiendo puentes de solidaridad desde Aluche.

“Con estos reconocimientos queremos poner en valor a quienes demuestran cada día que Aluche es una comunidad viva, diversa, comprometida y abierta”, asegura la Asociación Vecinal de Aluche, una entidad que justo hace un año festejó su medio siglo de vida y de lucha «por la mejora de las condiciones de vida en el barrio, el fomento de la participación ciudadana, la cultura y la defensa de los servicios públicos».

