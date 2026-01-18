Un hombre herido grave tras ser apuñalado en San Blas-Canillejas

La Policía Nacional trata de esclarecer las causas de una agresión con arma blanca ocurrida durante la madrugada de este domingo, 18 de enero, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. La víctima, un varón de 33 años, fue localizado con una lesión de gravedad tras haber sido atacado en plena vía pública.

El incidente tuvo lugar en la calle Lola Flores, donde se desplazaron rápidamente los servicios de emergencia. A su llegada, los sanitarios de SAMUR-Protección Civil hallaron al hombre tendido en el suelo. Tras una primera exploración, se confirmó que presentaba una herida penetrante en el tórax producida por un objeto punzante.

Debido a la profundidad de la lesión, los efectivos de emergencia procedieron a realizar maniobras de estabilización in situ para asegurar las constantes vitales del herido. Una vez controlado, fue trasladado con pronóstico grave a su hospital de referencia bajo la supervisión del equipo médico.

Pesquisas policiales abiertas

Hasta el momento no se han producido detenciones relacionadas con este suceso. La Policía Nacional ha asumido la dirección de la investigación y se encuentra analizando el escenario de la agresión en busca de indicios que permitan identificar al autor o autores del ataque, así como determinar el móvil del apuñalamiento.