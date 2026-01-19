La Comunidad llevará a FITUR 2026 el lema ‘Madrid Marca’, «reflejo de la huella que deja la región en sus visitantes»

La Comunidad de Madrid participará en FITUR 2026, que se celebrará del 21 al 25 enero, con el lema Madrid Marca, que subraya la huella que la región deja en sus visitantes al ofrecer experiencias únicas y en constante renovación. Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en la capital, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de este domingo.

“El nuevo lema es Madrid Marca, porque la Comunidad de Madrid deja huella, hace que vuelvas”, ha señalado De Paco Serrano, quien ha subrayado además que la región se ha convertido en los últimos años en un referente atractivo tanto para turistas internacionales como para organizadores de grandes eventos. Como un guiño a esa impronta, el Gobierno autonómico instalará en el estand de la feria un espacio para la realización de tatuajes (permanentes o temporales) con iconografía madrileña: símbolos, letras y otros motivos.

Así, ha puesto de manifiesto el éxito del modelo turístico de la Comunidad de Madrid, cuyo impacto económico se estima en 28.569 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 7 % respecto al año anterior. Esta actividad representa ya el 8,7 % del PIB regional y sostiene más de 300.000 empleos, según el estudio IMPACTUR, elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Asimismo, el sector genera cerca de 10.000 millones de euros en ingresos fiscales, una cifra equivalente prácticamente al conjunto del gasto sanitario de la Comunidad de Madrid.

Además, ha afirmado que acontecimientos como el primer partido en España de la NFL (National Football League), que tuvo lugar el pasado noviembre en el Estadio Bernabéu; el Gran Premio de España de Fórmula 1, que llegará el próximo 13 de septiembre a IFEMA MADRID, o los Premios Laureus, que regresan a la Comunidad de Madrid por tercer año consecutivo el 20 de abril, “son ejemplos de cómo la región se ha consolidado como un escenario de proyección internacional capaz de competir con las grandes capitales del mundo». Así, ha afirmado que “el turismo hay que cuidarlo”, y ha puesto como ejemplo el impulso del Ejecutivo autonómico a la llegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a la región.

En materia de cultura, ha defendido que la política del Gobierno regional se basa en la defensa de la industria, los profesionales y el patrimonio, como garantes de los derechos de creación, acceso a la cultura y al patrimonio. Esto último tiene su principal exponente en la compra de Velintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, para su recuperación, enmarcada en el homenaje del centenario de la Generación del 27, que contará con más de 40 actividades de 10 disciplinas diferentes.

Por otro lado, ha abogado por enarbolar “la bandera de la cultura mestiza” y ha negado que haya cultura de derechas y de izquierdas. “La cultura es de todos porque la hacen los ciudadanos, que no están preocupados por esta dicotomía”, ha aseverado.

Nueva actuación en el Estadio de Vallecas

Como otros ejes de su gestión, De Paco Serrano ha destacado el respaldo al tejido industrial, la cooperación entre los sectores público y privado y la proyección internacional de Madrid en los ámbitos de la cultura, el turismo y el deporte. En este último, la modernización de las instalaciones ha constituido una de las principales líneas de actuación.

En este sentido, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico dotará al Estadio de Vallecas, sede del Rayo Vallecano, de una separación física en la grada entre la afición local y visitante, “una obra necesaria para cumplir la normativa vigente y garantizar que los encuentros se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad”. Esta intervención se suma a las obras de mejora ejecutadas el año pasado, con una inversión de 2 millones de euros, mientras se trabaja en un proyecto de reforma integral de esta infraestructura.