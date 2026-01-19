Sanchinarro y Valdebebas: nueva denuncia por falta de calefacción en escuelas infantiles públicas de Madrid

La red de escuelas infantiles públicas de Madrid se enfrenta a una crisis de climatización en pleno invierno. A la situación denunciada en la Escuela Infantil Municipal Las Pléyades (Valdebebas, Hortaleza), que cumple ya un mes con graves problemas de suministro, se ha sumado esta semana una nueva denuncia en la Escuela Infantil Ana de Austria (Sanchinarro, Hortaleza), donde las familias aseguran que la falta de calefacción persiste desde el inicio del curso escolar.

Un mes sin caldera en Las Pléyades (Valdebebas)

En el centro Las Pléyades, única escuela infantil pública del barrio de Valdebebas, la avería de la caldera se remonta al 17 de diciembre de 2025. Según la cronología facilitada por las familias, aunque la dirección informó de que los trabajos de reparación se realizarían durante las vacaciones de Navidad, el regreso a las aulas el 8 de enero confirmó que el sistema seguía inoperativo.

Los informes técnicos posteriores revelaron una fuga en la caldera que ha dañado componentes electrónicos, dejando el centro a la espera de repuestos de la marca LG. Mientras tanto, las familias describen condiciones de habitabilidad extremas para los menores de 0 a 3 años:

Temperaturas mínimas: Se han registrado entre 11 y 15 grados en el interior de las aulas.

Se han registrado entre 11 y 15 grados en el interior de las aulas. Medidas de emergencia: Los niños permanecen con abrigos durante la jornada, comen tapados y duermen la siesta con varias mantas.

Los niños permanecen con abrigos durante la jornada, comen tapados y duermen la siesta con varias mantas. Suelos radiantes inactivos: Al tratarse de suelos fríos, el confort térmico es inexistente.

A pesar de que el mantenimiento depende de la Junta Municipal de Hortaleza, las familias denuncian que ni el concejal-presidente, David Pérez, ni el Gobierno de Martínez-Almeida han realizado declaraciones públicas ni han ofrecido una solución definitiva hasta la fecha.

Sanchinarro: El caso de la E.I. Ana de Austria

La problemática se ha extendido al barrio vecino de Sanchinarro. Familias de la Escuela Infantil Ana de Austria han denunciado este lunes, 19 de enero, que el centro tampoco dispone de calefacción operativa. En este caso, la gravedad reside en la duración de la incidencia, que según los testimonios se arrastra desde septiembre sin que haya habido una comunicación oficial a los tutores.

En este centro, la falta de suelo radiante operativo se está supliendo con radiadores eléctricos, muchos de ellos aportados por las propias educadoras. No obstante, se denuncia que algunas aulas carecen incluso de estos refuerzos, dejando a los bebés expuestos a temperaturas inadecuadas.

Reivindicaciones de la comunidad educativa

Ante la reiteración de incidencias en la zona norte, las familias de ambos centros coinciden en sus demandas:

Transparencia: Información veraz sobre el estado de las averías y un calendario de reparaciones.

Información veraz sobre el estado de las averías y un calendario de reparaciones. Supervisión: Una fiscalización efectiva de las empresas de mantenimiento por parte de las Juntas de Distrito.

Una fiscalización efectiva de las empresas de mantenimiento por parte de las Juntas de Distrito. Condiciones dignas: La garantía de que los centros cumplan con la normativa de temperatura para el bienestar de los menores y el personal.

Hasta el momento, la situación sigue sin resolverse de forma estructural, obligando a las familias a decidir entre retirar a sus hijos de los centros o enviarlos a aulas que dependen de calefactores eléctricos portátiles para combatir las bajas temperaturas de enero.