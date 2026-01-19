El estadio del Rayo Vallecano tendrá una separación física en la grada entre afición local y visitante

La Comunidad de Madrid dotará al Estadio de Vallecas, sede del Rayo Vallecano, de una separación física en la grada entre la afición local y visitante, “una obra necesaria para cumplir la normativa vigente y garantizar que los encuentros se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad”.

Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en la capital, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de este domingo.

La Comunidad de Madrid ha finalizado recientemente la primera fase de las obras de renovación del Estadio de Vallecas. Con una inversión de 2 millones de euros, el Ejecutivo autonómico refuerza la seguridad de esta infraestructura. El campo vallecano ha visto renovadas de forma integral sus dos cubiertas, así como reparadas las fachadas de la avenida de la Albufera y de la calle del Arroyo del Olivar, mientras que la del Payaso Fofó ha sido acondicionada para la exhibición de un mural conmemorativo del primer centenario del club que se realizará en colaboración con las peñas.

La gran jardinera de entrada a taquillas que dificultaba el tránsito fluido ha sido sustituida por una escalinata con barandillas de acuerdo a la normativa de seguridad, que contará con una plataforma salvaescaleras para el acceso de personas con movilidad reducida. En el interior se han reformado los aseos, y en la zona de federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar) se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción y se han llevado a cabo mejoras de seguridad.