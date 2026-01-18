La única escuela infantil pública de Valdebebas cumple un mes sin calefacción

Las familias de la Escuela Infantil Municipal Las Pléyades, situada en el barrio de Valdebebas (distrito de Hortaleza), denuncian que el centro afronta casi un mes con el sistema de climatización inoperativo. La avería, localizada en la caldera, afecta a alumnos de entre 0 y 3 años y al personal docente, quienes conviven en aulas con temperaturas que, según los afectados, oscilan entre los 11 y los 15 grados.

Cronología de una avería persistente

La incidencia se remonta oficialmente al 17 de diciembre de 2025, cuando la dirección comunicó un fallo detectado por la empresa de mantenimiento. A pesar de que el centro permaneció cerrado durante el periodo navideño —tiempo en el que se esperaban las reparaciones—, la vuelta a las clases el pasado 7 de enero confirmó que el problema persistía.

Aunque el 7 de enero se notificó que los trabajos habían concluido, al día siguiente se constató que la calefacción continuaba sin funcionar. El 9 de enero, la dirección reconoció la existencia de una fuga en la caldera que habría dañado una placa del sistema, obligando a solicitar piezas de repuesto al fabricante.

Impacto en el alumnado y falta de respuesta institucional

La situación ha obligado a adoptar medidas de emergencia dentro de las aulas. Según testimonios de las familias, los menores permanecen con abrigos durante toda la jornada, incluyendo el horario de comedor, y duermen la siesta con varias mantas. La dirección ha instalado calefactores eléctricos, aunque las familias señalan que los suelos continúan «helados» y que la protección térmica del edificio, un bajo sin edificaciones colindantes, es insuficiente ante las temperaturas exteriores.

Los padres y madres critican el «inmovilismo» de la Junta Municipal de Hortaleza, de la que depende el mantenimiento del centro. Hasta la fecha, ni el concejal-presidente del distrito, David Pérez, ni el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida han realizado declaraciones públicas sobre este incidente en la que es la única escuela infantil pública del barrio.

Foto: Ayuntamiento de Madrid.