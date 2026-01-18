Entra en vigor el nuevo Abono Único: guía completa de precios, requisitos y funcionamiento

A partir de este lunes, 19 de enero de 2026, entra en vigor una de las medidas más ambiciosas para la movilidad nacional: el Abono Único. Este nuevo título de transporte funciona como una tarifa plana que permite la intermodalidad total entre trenes y autobuses de competencia estatal bajo un solo pago mensual.

El sistema no llega para sustituir a los descuentos ya existentes, sino que se añade a ellos como una capa de simplicidad y ahorro para el usuario habitual. Según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, el objetivo es avanzar hacia una red más integrada que facilite los desplazamientos por todo el territorio.

¿Qué servicios incluye el nuevo abono?

La gran novedad es la integración de servicios que antes requerían billetes por separado. Con este abono se puede acceder a:

Red ferroviaria de Renfe : Incluye todos los núcleos de Cercanías , los servicios de Rodalies (Catalunya) y la Media Distancia para cualquier origen o destino nacional.

: Incluye todos los núcleos de , los servicios de (Catalunya) y la para cualquier origen o destino nacional. Trenes Avant : Se han incluido relaciones específicas como Madrid-Salamanca, A Coruña-Santiago-Ourense, Murcia-Alicante y Barcelona-Tortosa.

: Se han incluido relaciones específicas como Madrid-Salamanca, A Coruña-Santiago-Ourense, Murcia-Alicante y Barcelona-Tortosa. Autobuses interregionales: Da acceso a las líneas de transporte regular por carretera que dependen del Estado y a los Consorcios de transporte adscritos al programa.

Modalidades, precios y vigencia

El abono está diseñado para adaptarse a diferentes perfiles de edad, con una validez de 30 días naturales desde la fecha de inicio elegida por el comprador.

Abono Único Normal : Tiene un coste de 60 euros para un periodo de 30 días.

: Tiene un coste de para un periodo de 30 días. Abono Único Jóvenes y Niños: Dirigido a los nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2026, con un precio reducido de 30 euros.

Un punto clave es la flexibilidad en la fecha de activación: el usuario puede comprarlo con hasta 30 días de antelación y seleccionar exactamente qué día quiere que empiece a funcionar. Por ejemplo, un abono activado el 25 de enero será válido hasta el 24 de febrero incluido.

Requisitos y proceso de compra: guía paso a paso

Para poder utilizar este servicio, el Ministerio ha habilitado un sistema de registro previo que garantiza la seguridad y el uso personal del título.

Registro obligatorio: Los usuarios deben darse una alta previa en la web oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el caso de los jóvenes y niños, este paso debe realizarse con al menos 24 horas de antelación para obtener un código de registro necesario para la compra. Canales de venta: Se puede adquirir en taquillas, máquinas autoventa de las estaciones y a través de la web de Renfe (donde también es necesario estar registrado como usuario). Funcionamiento técnico: El sistema genera un localizador único y un código de seguridad PIN. Estos datos son esenciales para que, al comprar o reservar cada trayecto individual, el coste final se compute como 0 euros.

Uso entre diferentes medios de transporte

Dependiendo de dónde se adquiera el abono, el usuario deberá realizar una pequeña gestión adicional para usarlo en otros servicios: