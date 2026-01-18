Blue Monday – 19 de enero: ¿por qué es el Día Más Triste del Año?

Este lunes, 19 de enero, se celebra el denominado Día Más Triste del Año, también conocido mundialmente como Blue Monday. Como ocurre tradicionalmente, esta fecha se sitúa en el tercer lunes del primer mes del año, consolidándose como una cita recurrente tanto en el calendario mediático como en las campañas publicitarias y redes sociales.

El origen y la fórmula de Cliff Arnall

El término fue acuñado en el año 2005 por el psicólogo Cliff Arnall. Arnall afirmó haber desarrollado una ecuación matemática para determinar el momento exacto en el que el ánimo de la población alcanza su punto más bajo. La fórmula en cuestión es: (C+(D-d) 3/8 * TI * MxNA). Los factores que la componen son los siguientes:

El factor climático predominante en enero. D: Las deudas acumuladas durante las fiestas navideñas.

Factores que influyen en el ánimo de enero

Según esta teoría, muchas personas experimentan un estado de ánimo más bajo debido a que todavía no se han recuperado de los excesos cometidos en las semanas previas. Estos excesos pueden ser de tres tipos: