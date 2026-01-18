El tráfico en la M-30 vuelve a crecer (+1.8%) y supera los 381 millones de desplazamientos

Madrid Calle 30 ha contabilizado en 2025 un total de 381,7 millones de desplazamientos en la M-30, mientras que el número de usuarios alcanzó los 496,2 millones. Se trata, en ambos casos, de un 1,8 % más que en 2024. De media, han circulado al mes 31,8 millones de vehículos, casi tantos como el parque móvil de España.

La ausencia de oscilaciones significativas ha sido la tónica general durante el transcurso del pasado año, con excepción del día 28 de abril, jornada en la que se produjo el apagón eléctrico nacional, que supuso una prueba de estrés sin precedentes para la gestión de infraestructuras viarias críticas. El día con más tráfico fue el martes 4 de noviembre, con más de 1,5 millones de desplazamientos, mientras que el sábado 16 de agosto, con medio millón de vehículos, fue la jornada con menos usos.

Aunque no es posible extraer un patrón de movilidad semanal, de martes a viernes el tráfico diario superó la cota de 1,1 millones de desplazamientos, mientras que durante los fines de semana el número de trayectos se movió por encima de los 830.000. La intensidad media diaria más elevada la registra el arco este de la M-30 (desde el Nudo de Manoteras hasta el Nudo Sur), seguido del arco oeste, la zona norte y la avenida de la Ilustración. La velocidad media se situó en los 69 km/h (75 km/h en superficie y 64 km/h en túnel).

En datos acumulados, desde el año 2000 hasta 2025, la M-30 suma un total de 2.244 millones de desplazamientos.

Una empresa 100 % municipal

Con sus cerca de 500 millones de usuarios, la M-30 se consolida como la plataforma de movilidad metropolitana más transitada de España y la segunda de Europa después de la circunvalación de Londres. Madrid Calle 30 y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) gestionan juntas 1.000 millones de usuarios al año, a razón del 50 % cada una.

Desde el pasado 1 de enero, Madrid Calle 30 es una empresa 100 % municipal, una vez que el Ayuntamiento de Madrid ha ejercido la opción de compra sobre el 20 % de las acciones cuya titularidad ostentaba la Empresa Mantenimiento y Explotación S.A. (EMESA). El cambio de modelo supondrá un ahorro para las arcas municipales de más de 1.000 millones de euros en los próximos 15 años.

Madrid Calle 30 gestiona la red de túneles urbanos más extensa de Europa y la segunda del mundo. La longitud total del anillo de la M-30 (considerando la calzada interior y exterior, los enlaces, los ramales y los transfers) es de 207 kilómetros, de los cuales 159 km son carretera a cielo abierto y 48 km están soterrados. En términos operativos, se trata de una magnitud equivalente a un carril longitudinal de 500 km, un tercio de los cuales correspondería a los túneles./