El socialismo madrileño reivindica el legado de Tierno Galván en el 40º aniversario de su fallecimiento

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, con su portavoz Reyes Maroto al frente, ha celebrado este domingo un acto de homenaje a Enrique Tierno Galván en el cementerio de la Almudena. El evento, que conmemora las cuatro décadas de la muerte del «viejo profesor», ha servido para que los principales dirigentes del PSOE madrileño pongan en valor su figura y analicen el contraste entre su modelo de ciudad y el Madrid actual.

Al homenaje han asistido figuras clave como el secretario general del PSOE-M y ministro, Óscar López; el exalcalde Juan Barranco; el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la portavoz adjunta en el Ayuntamiento, Enma López. Durante las intervenciones, se ha destacado el papel de Tierno como arquitecto de la modernización de la capital tras la llegada de la democracia.

Críticas al modelo actual y defensa de lo público

Óscar López ha querido subrayar la identidad ideológica del que fuera alcalde entre 1979 y 1986, señalando que los eventos organizados sirven para recordar «por si alguien se había despistado que Tierno fue socialista» y que su figura «forma parte del patrimonio colectivo». López ha comparado el Madrid de los años 80 con el actual, criticando que tras décadas de gobiernos de derecha «solo hay un dios y no hay más dios que el dinero».

En la misma línea, Reyes Maroto ha definido a Tierno como una figura «imprescindible» para entender «la construcción de la democracia y del Madrid moderno que hoy se conoce». Maroto ha contrapuesto el compromiso ético del exalcalde con la situación actual, denunciando que «los distintos gobiernos del Partido Popular han convertido Madrid en una ciudad hostil donde se han agravado problemas como la especulación inmobiliaria o la gentrificación».

Un legado de libertad y gestión

Por su parte, el exalcalde Juan Barranco ha recordado la faceta más temprana del homenajeado como «aquel joven profesor que luchó por la democracia y por la libertad», resaltando que fue un hombre que «pagó un precio alto por ello» durante la dictadura. Asimismo, Enma López ha puesto el foco en la eficacia de su administración, afirmando que «Tierno hizo mucho» y que su gestión desmiente la idea de que la popularidad sea «incompatible con hacer cosas y con hacerlas bien».

El acto ha concluido con un llamamiento a recuperar el gobierno de la capital, asegurando los intervinientes que «el mejor homenaje a Tierno es ganar Madrid» y reivindicando un modelo de ciudad que, en palabras de Maroto, no sea «un ejercicio de nostalgia», sino una realidad basada en la «cohesión social».