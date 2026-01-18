Dos heridos graves tras ser arrollados por un coche en Villaverde

Dos hombres de mediana edad han resultado heridos, uno de ellos de extrema gravedad, tras ser arrollados está madrugada de domingo, 18 de enero, por un vehículo en el distrito madrileño de Villaverde. El incidente se produjo cuando un turismo perdió el control, golpeó a los peatones y terminó invadiendo la zona acotada para los viandantes, acabando empotrado contra una farola.

Los hechos han ocurrido en la calle de Domingo Párraga, junto a la estación de Metro y Cercanías de Villaverde Alto. Efectivos de SAMUR-Protección Civil acudieron con urgencia al lugar del siniestro para atender a las dos víctimas. El balance de la intervención sanitaria es el siguiente:

Primer varón: Fue hallado en parada cardiorrespiratoria a consecuencia del impacto. Los sanitarios lograron revertir la situación mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada y, tras recuperarlo, fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

Segundo varón: Presentaba diversas lesiones de consideración y ha sido calificado como herido potencialmente grave, siendo también evacuado al Hospital Gregorio Marañón para recibir atención especializada.

Investigación del atestado

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la realización del atestado para determinar las causas por las que el vehículo se salió de la calzada e invadió la acera. Los agentes han tomado declaración a los testigos y al conductor del turismo para esclarecer si el suceso se debió a un exceso de velocidad, una distracción o un fallo mecánico.