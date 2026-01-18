El Centro de Emergencias 112 de Madrid recibió en 2025 más de 5.000 visitantes

La Comunidad de Madrid recibió el pasado año a un total de 5.059 personas en su Centro de Emergencias 112, a través de 166 visitas. La mayoría de ellas (123) fueron de centros educativos, con alumnos que van desde Educación Infantil hasta universitarios.

En este sentido, se priorizan los estudiantes de Formación Profesional, Capacitación Profesional y las Universidades que imparten módulos relacionados con el sector. Por ello, los meses con mayor actividad coinciden con el curso escolar, mientras que en verano esta disminuye. También son habituales distintos colectivos sociales.

Este recurso autonómico, que se encuentra en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón, sigue siendo una referencia para organismos de todo el mundo. Prueba de ello son las 26 delegaciones procedentes de diferentes países de América, Asia o Europa que acudieron en 2025 para conocer el centro y el sistema de la Comunidad de Madrid.

También se recibieron a distintos colectivos profesionales de otras comunidades autónomas, como Asturias, Cataluña, Castilla y León o Galicia. Además, en el salón de actos se han celebrado diversas jornadas, organizadas por los cuerpos de emergencia regionales.

Las visitas tienen una duración aproximada de dos horas y están guiadas por personal especializado. Se pueden realizar durante todo el año, en horario de lunes a viernes, a partir de las 10:00 de la mañana, y siempre en grupo de entre 15 y 60 personas. Su inscripción se gestiona a través del portal web institucional.

El objetivo de esta iniciativa es que los ciudadanos puedan conocer la labor que desempeñan los distintos organismos de emergencias y los trabajos de sus efectivos en la sala de operaciones, desde donde se atienden las llamadas que realizan al número telefónico 112.