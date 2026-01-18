Salud

La sanidad pública madrileña estrena un servicio de Ginecología pionero en España para mujeres con discapacidad sensorial

La sanidad pública madrileña ha estrenado en el Hospital público Infanta Cristina de Parla un servicio de Ginecología y Obstetricia, pionero en España, para mujeres con algún tipo de discapacidad sensorial o dificultades de comunicación y lenguaje.

Se trata de la consulta AMIGA (Atención Médica Individualizada Ginecológica Accesible), que tiene como objetivo garantizar una asistencia accesible, equitativa, personalizada, segura y respetuosa en el ámbito de la salud sexual, menstrual, reproductiva y menopaúsica. Las beneficiarias pueden acceder a a ella solicitando cita a través de su médico de Familia.

Este innovador recurso ofrece a las usuarias soportes visuales, auditivos y táctiles, además de información en lectura fácil y contenidos audiovisuales adaptados, para facilitar la comprensión.  Entre estos materiales se encuentran atlas anatómicos específicos; pictogramas especializados: tableros de comunicación; sistemas de bucle magnético; amplificadores de sonido: teclado braille; pantallas, e imágenes en relieve.

Esta iniciativa del complejo Infanta Cristina también incluye sesiones formativas e informativas sobre patologías, prevención, seguimiento del embarazo, parto, postparto, entre otros temas del ámbito ginecológico y obstétrico.  Con AMIGA, la sanidad pública madrileña sigue avanzando en su compromiso con la humanización y la mejora continua de la experiencia asistencial de sus pacientes.

