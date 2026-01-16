Urología del Hospital Gregorio Marañón utiliza abordajes menos invasivos en el tratamiento del cáncer de próstata

El Servicio de Urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha consolidado su posición como referente en el tratamiento del cáncer de próstata al implementar la técnica de ‘Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad (HIFU)’, respaldada por un equipo de última generación que robotiza gran parte del procedimiento. Alternativas mínimamente invasivas que combinan precisión, eficacia y preservación de la calidad de vida de los pacientes.

Los avances tecnológicos en Urología han permitido diagnosticar el cáncer de próstata en etapas más tempranas, lo que mejora el pronóstico y abre la puerta a terapias conservadoras. Al igual que en otros tumores (mama, riñón), la tendencia actual prioriza la efectividad oncológica sin sacrificar el bienestar del paciente. En este escenario, el Servicio de Urología del Gregorio Marañón se ha posicionado como referente en el tratamiento de esta enfermedad gracias a la implementación de la técnica de Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad (HIFU).

Gracias a la tecnología de fusión de imágenes, se puede localizar con gran precisión la zona afectada dentro de la próstata y aplicar la energía HIFU de manera dirigida. Este tratamiento permite la destrucción selectiva del tumor con un control en tiempo real, minimizando el impacto sobre los tejidos sanos circundantes

Entre los beneficios para los pacientes destaca la disminución de efectos secundarios, ya que preserva la erección y la continencia urinaria en la mayoría de los casos, aspectos críticos para la calidad de vida. También permite una recuperación más rápida porque el tratamiento se realiza con Cirugía Mayor Ambulatoria o con un ingreso menor a 24 horas. Y puede repetirse en el futuro si fuera necesario, sin comprometer otras opciones terapéuticas.

Experiencia y tecnología de vanguardia

El Hospital Gregorio Marañón no es nuevo en esta técnica. Años atrás, el servicio de Urología participó en ensayos clínicos europeos que validaron el HIFU como alternativa segura. Hoy, con el equipo Focal One de última generación, que robotiza gran parte del procedimiento, el servicio ha logrado éxitos notables en pacientes con cáncer localizado, todos dados de alta al día siguiente.

«El HIFU representa un salto cualitativo. No solo tratamos el tumor con precisión, sino que minimizamos el impacto físico y emocional del proceso oncológico», destaca Carlos Hernández, jefe del Servicio de Urología del Marañón. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en España. La adopción de técnicas como el HIFU responde a la necesidad de optimizar resultados oncológicos y de calidad de vida, reduciendo las posibles complicaciones asociadas a ingresos prolongados.