Soterramiento de la A-5: se conectan dos de los tramos de túnel ejecutados hasta la fecha

Este viernes se ha alcanzado un nuevo hito en las obras de soterramiento de la A-5 con la culminación del cale entre dos frentes de excavación del túnel. Esta operación técnica consiste en el encuentro y conexión de dos galerías excavadas de forma independiente, permitiendo la continuidad del trazado subterráneo. Gracias a esta actuación, se enlazarán 700 metros lineales del subterráneo.

Este procedimiento se repetirá en unas semanas en el resto de tramos de excavación hasta completar la totalidad del túnel proyectado. Hasta la fecha, se han excavado 1,9 kilómetros de los 5,1 previstos en las dos direcciones y se ha colocado el 81,7 % de la losa para dar vida en superficie al Paseo Verde del Suroeste, que ocultará 80.000 vehículos que antes de comenzar los trabajos de esta gran obra de transformación urbana discurrían por la autovía diariamente.

Como se ha informado, el buen desarrollo de las obras, donde ha habido más de 600 trabajadores y más de 400 máquinas trabajando al mismo tiempo, permitirá abrir el subterráneo a finales de año.

A partir del miércoles que viene, se eliminará el baipás del enlace del Parque de Atracciones gracias a que ya ha finalizado la ejecución de las losas de cubrición del túnel para ambos sentidos. Desde ayer jueves, el tráfico rodado que se dirige o sale del túnel de la M-30 de la avenida Portugal ya no atraviesa el baipás, sino que vuelve a atravesar el trazado en línea recta a lo largo de 500 metros en la autovía, desde el punto kilométrico (PK) 3+250 al PK 3+750, facilitando el tránsito.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, ya está construyendo un ramal de conexión en superficie de unos 60 metros entre la avenida de Portugal y la A-5 para evitar que el tráfico se desvíe por la calle de Dante. Su uso está destinado a los vehículos que, desde la superficie de la avenida de Portugal, quieran incorporarse a la A-5 sentido Alcorcón.

El Ayuntamiento recomienda circular con precaución y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en horas punta.

Paseo Verde del Suroeste

El paseo de Extremadura se transformará en el Paseo Verde del Suroeste, un gran eje peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina, Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente a Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que diariamente atraviesan 80.000 vehículos.

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno y se lograrán resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla del Monte.

La movilidad ‘blanda’ se fomentará gracias a la construcción de un carril bici bidireccional, semaforizado, de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle de Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río. De este modo, se potenciará el uso de este medio de transporte para acceder al centro. En superficie, habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales, favoreciendo los tránsitos a pie.