Detenido en Madrid un homicida con prohibición de entrada en España

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado en el distrito de Tetuán a un hombre de 32 años de edad y nacionalidad dominicana que tenía vetada la entrada en España debido a un delito de homicidio doloso. El sospechoso fue localizado durante una inspección rutinaria en la que intentó engañar a las autoridades utilizando documentación falsa.

La intervención tuvo lugar alrededor de las 09:00 horas del pasado 13 de enero en un establecimiento de peluquería situado en la calle Navarra. Agentes que prestaban servicio de paisano procedieron a identificar a las ocho personas que se encontraban en el interior del local en ese momento.

Durante el proceso, uno de los individuos entregó un pasaporte colombiano para acreditar su identidad. Sin embargo, su excesivo nerviosismo y la falta de concordancia entre su acento y la nacionalidad que figuraba en el documento levantaron las sospechas de los efectivos policiales.

Identificación mediante huella dactilar

Ante las dudas sobre la veracidad del pasaporte, los agentes trasladaron al hombre a dependencias policiales para realizar una comprobación más exhaustiva. A través del análisis de sus huellas dactilares, se descubrió que su verdadera identidad correspondía a un varón nacido en República Dominicana en el año 1992.

El sistema informático reveló que sobre esta persona pesaba una prohibición vigente de entrada en el territorio nacional vinculada a un antecedente por homicidio doloso. Tras el hallazgo, se procedió a su detención inmediata por el quebrantamiento de la prohibición de entrada y por un presunto delito de falsedad documental.