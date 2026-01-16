El sector del ocio denuncia que los aforos de seguridad en Madrid son un 84% superiores a los permitidos por el Ayuntamiento

La Plataforma por el Ocio de Madrid ha reactivado su ofensiva contra la Agencia de Actividades del Ayuntamiento, denunciando lo que consideran una «crisis de los aforos» que amenaza la viabilidad de cientos de pequeñas y medianas empresas. Según un estudio presentado por la entidad, existe una discrepancia profunda entre los aforos de licencia concedidos por el consistorio y la capacidad real de evacuación de los establecimientos públicos.

A partir de una muestra representativa de locales de hostelería y espectáculos, la plataforma ha elaborado una tabla comparativa que arroja datos reveladores sobre la seguridad de los recintos. Mientras que el aforo medio de licencia en la muestra es de 329 personas, el aforo de seguridad —calculado por técnicos cualificados en función de las vías de salida y evacuación— asciende a 604 personas.

Este incremento del 84% demuestra, según el sector, que muchas de las sanciones y precintos impuestos por «exceso de aforo» no implican un riesgo real para la integridad de los clientes, ya que los locales están preparados para desalojar de forma segura a casi el doble de las personas permitidas por su licencia administrativa.

Impacto en los pequeños establecimientos

La situación resulta especialmente crítica en los locales de menor tamaño (con aforos de licencia inferiores a 100 personas). En estos casos, la divergencia alcanza el 250%: locales autorizados para 63 personas cuentan con infraestructuras de seguridad capaces de evacuar a 158 personas. El sector denuncia que esta «arbitrariedad» administrativa se traduce en:

Multas económicas elevadas por superaciones de aforo que no comprometen la seguridad. Cierre de negocios: Una campaña de precintos que está llevando a la ruina a pymes de la gastronomía y el espectáculo.

Una campaña de precintos que está llevando a la ruina a pymes de la gastronomía y el espectáculo. Inmovilismo municipal: El sector exige una revisión urgente de los aforos, especialmente en el Distrito Centro y en las zonas de protección acústica, basándose exclusivamente en criterios técnicos de evacuación.

TABLA COMPARATIVA AFOROS DE LICENCIA VS. CAPACIDAD EVACUACIÓN LOCALES OCIO Y HOSTELERÍA