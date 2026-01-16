Metro de Madrid alcanza su récord histórico anual con 736 millones de viajes

La Comunidad de Madrid ha batido en 2025 el récord histórico de usuarios de Metro con un total de 736.874.012, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, cuando se registraron 715.208.882 viajes. Este hito se ha alcanzado a pesar de los cierres parciales realizados en la línea 6, necesarios para acometer los trabajos de implantación de la conducción automática.

Asimismo, octubre del pasado año se ha convertido en el mes con mayor demanda en los 106 años de historia del suburbano, al contabilizar 71.533.790 traslados. Esta cifra bate, además, la marca mensual de la compañía al sobrepasar en un 2,96% a la de 2024 y en un 8,14% a la alcanzada en 2019.

Estos datos ponen de manifiesto el compromiso de Metro de Madrid con la prestación de un servicio público de calidad, sustentado en la importante inversión que el Gobierno regional está realizando tanto en la renovación de la flota de trenes como en la modernización y mejora de la accesibilidad de las estaciones de la red. A ello se suman proyectos innovadores como la futura implantación de la conducción automática en la línea 6 o la iniciativa Estación 4.0, que incluye la reposición y renovación de tornos y máquinas billeteras.

El día con mayor número de usuarios de toda la historia de la compañía (excluyendo el 12 de marzo de 2004, día de la manifestación por los atentados del 11M), fue el pasado 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, cuando se contabilizaron 2.819.020 viajes.

Los fines de semana han registrado también máximos históricos siendo el sábado 29 de noviembre (2.064.116 desplazamientos) y el domingo 7 de diciembre (1.620.360), las cifras más altas registradas hasta la fecha en ambos casos.

Por líneas, la 1 ha sido la más utilizada durante 2025, con 112.655.133 entradas. Habitualmente, este puesto lo ocupa la L6, que el pasado año lideró el ranking con 116.054.842 tránsitos. Sin embargo, el pasado año y, como consecuencia de los cierres parciales, la Circular ha descendido hasta la quinta posición, con algo más de 76 millones de viajeros.

En segundo lugar, se sitúa la línea 10, con más de 91,6 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 9,27% interanual. Le siguen, la L3, con cerca de 83 millones de usuarios y un crecimiento del 10,3%, y la L5, con 82,5 millones y un aumento del 6,7%.

También es destacable la subida en el número de viajeros de los servicios especiales de autobuses que pone en marcha Metro de Madrid cuando lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red. Este año, con los cierres parciales, la L6 ha registrado más de 27,5 millones de usuarios.

Como es habitual, la estación de Sol es la que ha recibido más afluencia con 21.958.808, lo que supone un récord anual para este espacio. A continuación, se sitúan Moncloa, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Avenida de América, Plaza de España, Atocha, Legazpi y Argüelles.