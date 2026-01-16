Madrilucía llevará a Madrid el espíritu de la Feria de Abril con su primera gran feria andaluza: 20 días, 400 casetas, caballos, música y gastronomía

Madrid se prepara para acoger una de las principales citas culturales y de ocio de 2026: Madrilucía, la primera gran feria andaluza de la capital, que transformará la ciudad del 9 de mayo al 7 de junio en un gran espacio de encuentro, celebración y tradición para todos los públicos.

Durante casi un mes, los cerca de 200.000 m² del espacio Iberdrola Music se convertirán en un pueblo efímero con más de 400 casetas, caballos, música, gastronomía y, sobre todo, mucho arte, trasladando el espíritu de la Feria de Abril a Madrid con una mirada contemporánea, abierta y accesible. En su primera edición en la capital, Madrilucía espera recibir alrededor de 800.000 visitantes durante sus 20 días de celebración.

Rafa Coto, promotor del proyecto y responsable del espacio Iberdrola Music, declara: “Madrilucía nace con una vocación clara y ambiciosa: convertirse en una cita anual en Madrid y consolidarse durante un mes como un espacio de encuentro, convivencia y celebración. Una feria pensada para que la ciudad se reconozca en una manera de compartir que forma parte de nuestra identidad cultural. Madrilucía es un proyecto creado desde cero para Madrid, diseñado a la medida de su ritmo, su escala y su forma única de vivir y disfrutar la cultura”.

Celebrarla en Iberdrola Music refuerza esa vocación del espacio de crear propuestas culturales pensadas para todos los públicos, en convivencia con el entorno local y con el objetivo de seguir impulsando a Madrid como un referente de cultura y ocio responsable, añade.

Los espacios de Madrilucía

Iberdrola Music albergará esta primera edición de Madridlucía con distintas zonas pensadas para ofrecer una experiencia completa y diversa:

Plaza Candela y zona musical

Cada día, Madrilucía se convertirá en un escenario de arte y emoción, reuniendo a grandes figuras y nuevos talentos del cante, el toque y el baile. El duende del flamenco cobrará vida en el corazón de Madrid, donde la tradición se encontrará con las nuevas generaciones del arte jondo.

La primera gran feria andaluza de la capital programará música en directo al aire libre: artistas contemporáneos, flamenco, coros rocieros y copla. Música sin interrupciones con varios formatos: acústicos íntimos al atardecer, sesiones de fusión y shows de gran envergadura.

Zona Festiva

Más de 400 casetas ofrecerán catering, decoración tradicional andaluza, música en directo y servicios centralizados para todos los visitantes, creando una experiencia inclusiva y vibrante que invita a disfrutar de la feria en su máxima expresión.

Zona Cultural

Un espacio dedicado al arte, la moda y la tradición andaluza, donde los visitantes podrán descubrir guarnicionería, ropa ecuestre, mantones, flores, pintura taurina y productos gourmet. Esta zona combinará patrimonio, creatividad y gastronomía, ofreciendo un recorrido único por la riqueza cultural de Andalucía.

Zona Ecuestre

Carruajes históricos, desfiles de caballos y enganches permitirán a los asistentes conocer la tradición ecuestre andaluza. Todas las actividades se desarrollan bajo estrictos criterios de bienestar animal y seguridad, garantizando una experiencia espectacular y responsable.

Zona Gastronómica

Cocina de autor, food trucks y barras de tapas convivirán en una oferta gastronómica diversa y cuidada, con clásicos como el tradicional pescaíto frito, de la mano de un operador gastronómico de referencia internacional, líder en gestión y calidad a gran escala.

Zona Recreativa

Un espacio diseñado para el disfrute familiar, donde los más pequeños podrán vivir la magia de la feria en un entorno seguro, alegre y acogedor, con atracciones adaptadas, juegos tradicionales y carruseles.

Un legado que volverá

Madrilucía recuperará el legado de las grandes ferias que marcaron la historia cultural de Madrid a finales del siglo XX como las que tuvieron lugar en la capital entre los años 1986 y 1995 y lo reinterpretará desde una mirada actual: sostenible, inclusiva y abierta al mundo.

Aquí la tradición evolucionará con el mayor respeto. Convivirá con la innovación, el diseño, la tecnología y una forma de entender la cultura como algo vivo y compartido. Madrilucía será flamenco, sí. Pero también conversación, empresa, turismo, moda, gastronomía y creación contemporánea.

Un recinto sostenible y conectado

Iberdrola Music es el primer espacio de Madrid concebido específicamente para acoger eventos de gran formato durante todo el año. Su infraestructura, ubicación y dimensiones lo convierten en un enclave versátil y singular, capaz de adaptarse a todo tipo de formatos y propuestas. Un espacio que va más allá de la música para consolidarse como un referente cultural y social en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid.

Gracias a su electrificación completa con energía de origen 100% verde, Iberdrola Music permite que grandes eventos musicales, culturales y de entretenimiento se celebren con el mínimo impacto medioambiental, evitando la emisión de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Además, Madrilucía contará con un plan especial de movilidad, que incluirá lanzaderas de autobuses gratuitas desde distintos puntos de Madrid para facilitar el acceso de los asistentes al recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde.