El CEIP Méjico y el Colegio Nuestra Señora de Fátima, ganadores del VI Certamen Escolar de Belenes y Villancicos de Ciudad Lineal

El auditorio del Centro Cultural San Juan Bautista ha albergado esta mañana la entrega de premios del VI Certamen Escolar de Belenes y Villancicos de Ciudad Lineal, organizado por la junta municipal. La concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha presidido el acto y ha participado en la entrega de premios a los ganadores, a los que ha dado la enhorabuena por los trabajos y “por la creatividad a la hora de confeccionar los belenes”, así como por el entusiasmo al crear e interpretar los villancicos.

El primer clasificado en la categoría de belenes ha sido el CEIP Méjico, seguido del CPEE Infanta Elena, el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, el CEIP Joaquín Turina y el CEIP Leopoldo Alas, con segundo, tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente. Además, el Colegio Nuestra Señora de Fátima ha logrado el accésit de belenes, centro que se ha hecho también con el primer puesto en la categoría de villancicos. Los CEIP Joaquín Turina y San Juan Bautista han sido el segundo y el tercer clasificado, respectivamente, y han actuado en la gala junto al ganador. Asimismo, el cuarto y quinto puesto a mejores villancicos lo han logrado el CPEE Infanta Elena y el CEIP Conde de Romanones. El accésit de villancicos ha sido para el Colegio Huérfanos de la Armada (CHA).

Los centros ganadores y finalistas han recibido un cheque para que los alumnos realicen actividades educativas musicales, artísticas y/o de divulgación científica, además de un diploma acreditativo.

El jurado del certamen, presidido por la concejala de Ciudad Lineal, miembros de la junta municipal, vocales vecinos y expertos en las temáticas, ha valorado la creatividad de las propuestas presentadas, así como la estética y la innovación para los belenes y la interpretación y puesta en escena en el caso de los villancicos.