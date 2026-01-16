Manifestación este sábado para exigir la reapertura del campo de softball de Cuatro Vientos

La Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA), que agrupa a las asociaciones vecinales del distrito, ha convocado una concentración para este sábado, 17 de enero, con el objetivo de reclamar la apertura inmediata del campo de softball de Cuatro Vientos. La instalación deportiva permanece precintada desde octubre de 2025, apenas un año después de su inauguración, sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación oficial sobre el cese de su actividad.

El cierre del recinto ha generado un intenso debate en el distrito. Desde Izquierda Unida Latina y diversos colectivos sociales denuncian que la clausura se produce tras una campaña de presión política por parte de algunos grupos municipales: concretamente acusan a PP y Vox. Según los convocantes, se ha intentado vincular la práctica de este deporte con un aumento de la inseguridad en la zona sin aportar evidencias, lo que califican como una forma de estigmatización y racismo institucional hacia la comunidad deportiva del barrio.

Por su parte, los clubes afectados, familias y usuarios habituales del campo defienden que el espacio funcionaba como un punto clave para la convivencia y el fomento del deporte comunitario. El precinto, que se prolonga ya más de dos meses, ha dejado sin lugar de entrenamiento a los equipos de la Liga de Softball de Madrid, afectando a la planificación de sus competiciones y actividades sociales.

Detalles de la movilización

La protesta tendrá lugar a las 18:00 horas en las inmediaciones de la instalación, situada en la intersección de las calles Flautas y Jacobeo. Durante el acto, representantes de COVELA y de la Liga de Softball de Madrid atenderán a los medios para detallar sus exigencias, que incluyen la reapertura definitiva del campo y garantías de continuidad para que el deporte comunitario pueda desarrollarse sin prejuicios ni interrupciones administrativas.

La comunidad vecinal espera que esta movilización sirva para que la Junta Municipal del Distrito aclare los motivos técnicos o jurídicos del precinto y presente un plan para recuperar el uso público de este equipamiento deportivo.

Foto: Izquierda Unida Latina.