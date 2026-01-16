Concierto gratuito de Rafa Sánchez (La Unión) este viernes en Plaza Elíptica

El intercambiador de Plaza Elíptica se transforma esta tarde de viernes, 16 de enero, en un escenario musical para recibir a Rafa Sánchez, la voz histórica del grupo La Unión. El concierto, que comenzará a las 19:00 horas, forma parte de un ciclo de actuaciones gratuitas organizadas por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para conmemorar sus 40 años de servicio a los ciudadanos madrileños.

Esta actuación supone la tercera parada de un programa diseñado para realizar un recorrido sonoro por las cuatro décadas de vida del Consorcio. Tras el arranque del ciclo con la música electrónica de DJ Nano en Moncloa y el concierto inclusivo de Rock A LA PAR en Avenida de América, llega el turno del pop icónico. Rafa Sánchez repasará los grandes éxitos que definieron la música española en los años 80, ofreciendo un espectáculo abierto al público sin necesidad de entrada previa.

La iniciativa busca convertir las infraestructuras de transporte en puntos de encuentro social y cultural. El ciclo concluirá próximamente con la presentación de OBK, pioneros del synthpop en castellano, quienes pondrán el broche de oro a esta efeméride institucional.

Cuatro décadas de movilidad en cifras

El CRTM aprovecha esta celebración para poner en valor la evolución del sistema de transporte en la región. Desde su creación, el organismo ha alcanzado un récord histórico de 1.722 millones de usuarios, lo que representa un crecimiento del 84% respecto a los datos de 1986. Actualmente, Metro de Madrid lidera el volumen de desplazamientos con más de 715 millones de viajes anuales, seguido por la EMT con 476 millones.

La modernización del sistema se refleja también en el uso de la tecnología: más del 92% de los trayectos se realizan hoy mediante el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi, quedando el uso del billete sencillo reducido a solo un 3% de los accesos diarios. Además, el Consorcio destaca la plena accesibilidad de su flota de autobuses interurbanos, compuesta por más de 4.000 vehículos que dan servicio diario a más de un millón de personas.