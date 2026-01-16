Madrid alcanza los 17.900 millones de euros de gasto turístico internacional y presenta un 2026 basado en la descentralización y las experiencias

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha hecho balance del comportamiento turístico de la ciudad en 2025 durante el desayuno informativo ‘Madrid, una ciudad que avanza con el turismo’, en el que ha destacado que la capital prevé cerrar el año con un gasto turístico internacional de 17.900 millones de euros, un 11 % más que en 2024 y un 71 % más que en 2019, lo que confirma al turismo como uno de los principales motores económicos de la ciudad.

Durante su intervención, Maíllo ha subrayado que “Madrid avanza con el turismo cuando se gestiona con criterio y con un modelo de calidad que genera bienestar para los madrileños”. En este sentido, ha señalado que el gasto medio por visitante se sitúa en 1.960 euros, mientras que el gasto medio diario alcanza los 314,5 euros, indicadores que refuerzan la evolución hacia un turismo de mayor valor para Madrid. 2025 ha demostrado, además, una evolución equilibrada de los principales indicadores turísticos, con una estimación de 11,2 millones de visitantes y cerca de 23,8 millones de pernoctaciones, de las que el 66 % corresponde al turismo internacional.

En cuanto al desglose de los principales mercados emisores internacionales, Estados Unidos se consolida como el principal para Madrid, con más de 1.030.000 visitantes en los 11 primeros meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 6,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Italia, con 407.478 visitantes (+2,6 %), Francia, con 335.812 (–0,5 %) y Reino Unido, que registra 327.665 visitantes (+11 %). Junto a estos mercados, destaca el dinamismo de los mercados latinoamericanos de Argentina, que alcanza los 187.750 visitantes, con un crecimiento del 28,4 % y Brasil, con 152.329 visitantes, un 20,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento se produce, además, en un contexto de baja presión turística, con una ratio de 3,17 visitantes por habitante, una de las más bajas entre los grandes destinos urbanos europeos. A ello, se suma una alta satisfacción del visitante, con una valoración global de 8,8 sobre 10 según la encuesta de percepción turística. Un 99 % de los visitantes recomienda Madrid y el 91 % asegura que volvería a visitar la ciudad.

Estos resultados refuerzan el modelo de crecimiento ordenado impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, basado en más valor, menor presión turística y una mejor convivencia entre visitantes y residentes. Para la concejala delegada, “Madrid ha demostrado que es posible crecer en turismo sin renunciar a la identidad de la ciudad ni a la calidad de vida de los madrileños”.

El turismo en 2026: descentralización, experiencias y turismo de negocios

De cara a 2026, Maíllo ha señalado que Madrid afronta un año clave para consolidar su modelo de turismo con tres grandes prioridades: la descentralización del turismo, el refuerzo de la ciudad como capital de las experiencias y el impulso de una nueva estrategia de turismo de negocios alineada con los sectores estratégicos de la ciudad.

En materia de descentralización, ha destacado el despliegue de la segunda fase de la campaña ‘Te faltan calles’, la iniciativa que pone en valor la personalidad y los atractivos turísticos de 22 zonas turísticas de la ciudad; el proyecto de transformación de Usera con la instalación de elementos que refuerzan la identidad del entorno como espacio de convivencia con la cultura china, gracias a una inversión de 10,5 millones de euros, financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y la consolidación de Carabanchel como polo cultural de la ciudad.

El año 2026 reforzará, además, el posicionamiento de Madrid como capital de las experiencias, con un calendario estable de grandes citas culturales, musicales y deportivas. Entre las principales novedades destacan el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, que situará a la ciudad como el Gran Premio de referencia en hospitalidad en Europa; una agenda de conciertos con artistas de talla internacional como Bad Bunny, Rosalía, Bruno Mars o The Weeknd; la apertura de nueve hoteles de cinco estrellas, y la visita prevista del Papa León XIV a Madrid.

El turismo de negocios será otro de los grandes ejes de 2026. Maíllo ha avanzado que el Ayuntamiento de Madrid está desarrollando una nueva estrategia que dará prioridad a la captación de congresos y eventos especializados en sectores estratégicos para la ciudad, como big data, ciberseguridad, fintech o e-salud.

Esta apuesta permitirá reforzar el posicionamiento de Madrid como hub internacional de conocimiento, innovación y encuentros profesionales, generando impacto económico y un legado positivo para la ciudad en términos de talento, internacionalización y competitividad. La concejala delegada ha recordado que Madrid ha sido elegida mejor destino de congresos y reuniones del mundo por World Travel Awards por séptimo año consecutivo.

Inteligencia aplicada al destino

Madrid seguirá avanzando en 2026 en la inteligencia aplicada al destino como herramienta clave para gobernar mejor el turismo. El despliegue del nuevo ecosistema digital y la implantación del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) permitirán ofrecer experiencias más personalizadas, medir la contribución real del turismo y apoyar la toma de decisiones basada en datos, con el objetivo de mejorar tanto la experiencia del visitante como la calidad de vida de los madrileños.

La concejala delegada ha destacado también el papel de la conectividad aérea como uno de los pilares del crecimiento turístico de calidad de Madrid. En 2025, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha alcanzado los 68,1 millones de pasajeros, según datos de AENA, lo que supone un incremento del 3 %. La ciudad cuenta con 447 rutas, 90 aerolíneas y conexión con 76 países. Está prevista la apertura de nuevas rutas en 2026 a Fortaleza (Brasil), Halifax o Toronto (Canadá).

Almudena Maíllo ha concluido destacando que Madrid se ha convertido en la capital mundial del turismo al concentrar las principales sedes de gobernanza del sector. La capital acoge la sede de ONU Turismo y ha sido elegida recientemente como sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Además, es sede europea de Virtuoso, el consorcio más relevante del turismo de alto impacto.